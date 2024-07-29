Центр Екатеринбурга перекроют 11 августа из-за забега «Европа-Азия»

В Екатеринбурге 11 августа перекроют участки улиц в центре города в связи с проведением марафона «Европа-Азия». Ожидается, что в забеге примут участие более 5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Движение будет перекрыто по ряду следующих улиц:

с 06:00 10 августа до 21:00 11 августа по ул. Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;

по ул. Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи; с 06:00 до 09:00 11 августа перекроют проспект Ленина, от ул. Пушкина до ул. Мичурина; ул. Карла Либкнехта, от ул. Малышева до ул. Шевченко; ул. Николая Никонова, от ул. Карла Либкнехта до ул. Царской; по ул. Царской, от ул. Николая Никонова до ул. Толмачева; по ул. Толмачева, от ул. Царской до пр. Ленина. На этих участках также будет запрещена стоянка.

перекроют проспект Ленина, от ул. Пушкина до ул. Мичурина; ул. Карла Либкнехта, от ул. Малышева до ул. Шевченко; ул. Николая Никонова, от ул. Карла Либкнехта до ул. Царской; по ул. Царской, от ул. Николая Никонова до ул. Толмачева; по ул. Толмачева, от ул. Царской до пр. Ленина. На этих участках также будет запрещена стоянка. с 06:00 до 13:00 11 августа перекрытие введут по ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта; по ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до пр. Ленина; по пр. Ленина, от ул. Вайнера, до ул. Пушкина; по четной стороне пр. Ленина, от ул. Репина до ул. Вайнера; по нечетной стороне ул. Татищева, от ул. Репина до ул. Пирогова; по ул. Пирогова, от ул. Татищева до ул. Крауля; по ул. Крауля, от ул. Пирогова до ул. Мельникова; по ул. Мельникова, от ул. Крауля до ул. Репина; по ул. Репина, от ул. Мельникова до ул. Металлургов; по четной стороне ул. Металлургов, от ул. Репина до трассы Пермь — Екатеринбург.

Трасса марафона «Европа-Азия» будет проложена по историческому центру города. Участники могут выбрать один из четырех маршрутов: 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, для детей младше 12 лет будет организована дистанция 800 м.

Полина Хабарова

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