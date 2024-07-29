В Москве начнут судить уральского журналиста Дмитрия Колезева (иноагент)

В Басманном районном суде Москвы начнут судить журналиста, основателя уральского издания It’s My City Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов) по обвинению в распространении фейков о российской армии. Как следует из картотеки суда, предварительное слушание под председательством судьи Тимура Вахрамеева назначено на 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель уральского издания It’s My City Дмитрий Колезев (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Основатель уральского издания It’s My City Дмитрий Колезев (внесен в реестр иноагентов)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Басманный райсуд Москвы 5 июня по ходатайству следователя заочно арестовал Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов) по п. «д» ч.2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил по мотивам политической ненависти или вражды). По данным источника «Ъ-Урал», причиной уголовного преследования стали посты журналиста в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) о ситуации в украинском городе Буча, которые он опубликовал в апреле 2022 года. По данным «Ъ-Урал», его уголовное дело расследует Центральный аппарат СКР в Москве. Позже суд арестовал российский счет Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов). Сейчас журналист находится за пределами России.

В своем telegram-канале Дмитрий Колезев (внесен в реестр иноагентов) указал, что ранее судья по его уголовному делу Тимур Вахрамеев участвовал во многих громких процессах. В частности он принимал решение об аресте подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, свыше 550 человек пострадали. Кроме того, он продлевал аресты адвокатам оппозиционного политика Алексея Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Тимур Вахрамеев также принял решение об аресте подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова за особо крупную растрату.

Напомним, в июле Октябрьский районный суд Екатеринбурга отозвал лицензию у издания It's My City, поводом стала блокировка сайта в 2022 году. СМИ было запущено Дмитрием Колезевым (внесен в реестр иноагентов) и основателем агентства коммуникаций Red Pepper Данилом Головановым в 2012 году.

Мария Шараева

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