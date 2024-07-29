В Москве начнут судить уральского журналиста Дмитрия Колезева (иноагент)
В Басманном районном суде Москвы начнут судить журналиста, основателя уральского издания It’s My City Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов) по обвинению в распространении фейков о российской армии. Как следует из картотеки суда, предварительное слушание под председательством судьи Тимура Вахрамеева назначено на 31 июля.
Основатель уральского издания It’s My City Дмитрий Колезев (внесен в реестр иноагентов)
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Басманный райсуд Москвы 5 июня по ходатайству следователя заочно арестовал Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов) по п. «д» ч.2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских вооруженных сил по мотивам политической ненависти или вражды). По данным источника «Ъ-Урал», причиной уголовного преследования стали посты журналиста в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) о ситуации в украинском городе Буча, которые он опубликовал в апреле 2022 года. По данным «Ъ-Урал», его уголовное дело расследует Центральный аппарат СКР в Москве. Позже суд арестовал российский счет Дмитрия Колезева (внесен в реестр иноагентов). Сейчас журналист находится за пределами России.
В своем telegram-канале Дмитрий Колезев (внесен в реестр иноагентов) указал, что ранее судья по его уголовному делу Тимур Вахрамеев участвовал во многих громких процессах. В частности он принимал решение об аресте подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, свыше 550 человек пострадали. Кроме того, он продлевал аресты адвокатам оппозиционного политика Алексея Навального Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе. Тимур Вахрамеев также принял решение об аресте подчиненного заместителя министра обороны России Тимура Иванова Антона Филатова за особо крупную растрату.
Напомним, в июле Октябрьский районный суд Екатеринбурга отозвал лицензию у издания It's My City, поводом стала блокировка сайта в 2022 году. СМИ было запущено Дмитрием Колезевым (внесен в реестр иноагентов) и основателем агентства коммуникаций Red Pepper Данилом Головановым в 2012 году.