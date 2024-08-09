Доллары не для хранения

Учитывая статистику подачи жалоб по экономическим спорам в Верховный суд РФ (ВС), количество желающих, чтобы высшая инстанция высказалась по их кейсу, исчисляется десятками тысяч. Но по статистике самого суда, в экономколлегию передается лишь около 1% споров, ибо не всякое дело заслуживает высочайшего рассмотрения. Гораздо реже бывают противоположные ситуации, когда ВС сам хочет прояснить какой-то вопрос, но ему не дают, так как одна из сторон спора не хочет создания отрицательного для себя прецедента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Именно это произошло при рассмотрении дела фабрики одежды «Большевичка», оспаривающей законность банковской комиссии за хранение долларов США на счетах юрлиц. Из-за санкций большинству крупных российских банков нельзя проводить операции с долларами, а снятие наличных со счетов ИП и юрлиц с 10 марта 2022 года ЦБ РФ разрешает только в рублях (за исключением небольших сумм). Более того, для ускорения процесса дедолларизации в июле 2022 года поправки дали банкам право взимать комиссии за хранение иностранной валюты юрлиц, и оно тут же было реализовано.

Так, полугодовое обслуживание долларового счета в Сбербанке обошлось «Большевичке» в 7,6 млн руб. Компания пыталась оспорить тарифы, но арбитражные суды признали их законными. В своей жалобе в ВС фабрика сетовала, что у нее не было возможности расторгнуть договор, забрать валюту или перевести ее на другой счет, так как повышенную комиссию банк ввел уже после ограничений, и компания оказалась «в кабальном положении».

Проблема привлекла внимание ВС, и спор передали в экономколлегию. Многие юристы и бизнесмены с нетерпением ждали позиции по этому делу, ожидая осуждения банкиров за жадность, но за день до слушания фабрика отозвала свою жалобу, лишив ВС возможности высказаться. Можно предположить, что банк, понимая высокие шансы своего проигрыша (экономколлегия отменяет решения судов в 98% случаев), предпочел договориться с компанией и, вероятно, компенсировать ей часть трат.

Для фабрики такой исход спора можно считать выгодным, но другие предприниматели вряд ли этому порадуются, ведь банки продолжают взимать комиссии с бизнеса за хранение долларов США на счетах (часто 0,5% от суммы). Добиться отмены таких платежей в нижестоящих судах крайне сложно.

Но случилось практически чудо: появился новый шанс развернуть ситуацию в пользу клиентов — 14 августа экономколлегия ВС рассмотрит аналогичный спор банка с ООО «Тасма-Инвест-Торг».

Хочется верить, что решение по этому делу не сорвется в последний момент. А если и на этот раз банк урегулирует спор с клиентом, напомню, что у ВС есть возможность донести свою позицию через постановление пленума, не нуждающееся в жалобе, которую можно отозвать.