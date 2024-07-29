Нейрония судьбы

В прокат вышел южнокорейский анимационный фильм «Мир в моей голове», поставленный Ким Да Хи,— своего рода «Головоломка» для взрослых, наглядно представляющая на экране внутренний мир тридцатилетних обитательниц мегаполисов. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний мир героини фильма состоит из тысячи маленьких существ

Фото: Locus Внутренний мир героини фильма состоит из тысячи маленьких существ

Фото: Locus

Копирайтер в компании по производству лапши Ю-ми ведет самую обычную жизнь. Задерживается на работе, переживает об оплате счетов, строит глазки симпатичному коллеге и иногда вспоминает о детской мечте стать писательницей, которую пришлось отложить ради более «реалистичных» взрослых занятий. За все ее мысли, чувства и переживания отвечают «клетки»: сотни, если не тысячи маленьких существ, населяющих внутренний мир Ю-ми. Они грустят, когда она грустит, радуются, когда она радуется, и устраивают жаркие дебаты, когда хозяйке надо принимать жизненно важные решения.

Конечно, первое, что вспомнят зрители за пределами Южной Кореи при просмотре мультфильма,— это «Головоломка» студии Pixar, сиквел которой сейчас бьет рекорды в мировом прокате, но в российских кинотеатрах легально не показывается. Однако на самом деле «Мир в моей голове» (в оригинале — «Клетки Ю-ми») основан на веб-сериале, написанном и проиллюстрированном художником Ли Донг Гуном. Он стартовал на онлайн-платформе Naver даже раньше первой «Головоломки», в апреле 2015 года, и продолжался до ноября 2020-го. Затем на его основе был снят телесериал, сочетавший анимацию и игру живых актеров, а теперь вышел полнометражный анимационный фильм, в общих чертах пересказывающий оригинальную историю и продолжающий ее.

Впрочем, тут можно вспомнить и американский ситком «Голова Германа» (1991–1994), шедший в том числе по нашему телевидению. Его героем был начинающий писатель, подвизающийся факт-чекером в издательстве, в голове которого то спорили, то объединялись в едином порыве интеллект, страх, сострадание и желание. С Германом у Ю-ми куда больше общего, чем с девочкой-подростком Райли, героиней «Головоломки».

Для начала, Ю-ми взрослая и заботы у нее тоже взрослые. Поэтому среди ее «клеток» присутствует, например, Скряга, подсчитывающий доходы и расходы, и Детектив, анализирующий различные ситуации. За вдохновение отвечает отдельная клетка Писатель, за порывы неконтролируемого шопинга — клетка Модница. Ну а Тревога, с которой взрослеющая Райли познакомилась только во второй «Головоломке», в голове Ю-ми играет одну из основных ролей и во многом определяет события фильма. При этом корейские авторы не забывают, насколько важны для организма хороший аппетит и здоровое сексуальное желание: для того и другого у Ю-ми тоже есть специальные клетки.

Но главная в ее голове — это Любовь. В ее зону ответственности входят не только отношения героини с бойфрендом Ба-би, настолько идеальным, что он выглядит более фантастическим персонажем, чем все клетки, вместе взятые, но и вообще восприятие Ю-ми окружающего мира, людей и себя самой. Любовь направляет остальные клетки, помогает им в трудных ситуациях, но когда Ю-ми и Ба-би расстаются, она превращается в Ненависть и устраивает в хозяйской голове ядерный апокалипсис.

Несмотря на взрослые темы, мультфильм получился довольно наивным и местами, особенно в романтических сценах между Ю-ми и Ба-би, почти непереносимо приторным. Этому ощущению способствует и «кавайная» анимация в девичьих розовых тонах. Но авторы проявляют и определенную смелость, например затевая откровенный разговор о депрессии, что по-прежнему не очень принято в корейской культуре, или выдвигая идею, что отношения не главное и даже не обязательное условие счастья. Куда важнее самореализация, которой Ю-ми добивается, уйдя с постылой работы и осуществив свои писательские мечты. А незамысловатый сюжет оживляют написанные с юмором сцены внутренней жизни: например, та, в которой клетки решают, увольняться их хозяйке или еще потерпеть, пока на волю не вырывается Крик Души. Тут, пожалуй, узнают себя даже самые скептически настроенные зрители.