В гособоронзаказ внесли личное

Суд в Ростовской области рассмотрел два дела о хищении более 450 млн руб. при выполнении гособоронзаказа на таганрогском оборонном предприятии «Звезда-Стрела». Начальник экономического отдела АО «Звезда-Стрела» Лидия Агапова и директор ООО «ТПК "Горизонт"» и ООО «Таганрогский литейный завод» Константин Слинько приговорены к реальным срокам. Ранее по этим же эпизодам был осужден генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский. Все трое дали признательные показания на следствии. Судебный процесс в отношении еще одного фигуранта – сотрудника минобороны - продолжается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таганрогский городской суд вынес приговоры начальнику экономического отдела АО «Звезда-Стрела» Лидии Агаповой и директору ООО «ТПК "Горизонт"» и ООО «Таганрогский литейный завод» Константину Слинько. Оба признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Агаповой назначено два года колонии, Слинько — два года шесть месяцев.

Ранее по этому же делу был осужден генеральный директор АО «Звезда-Стрела» Владимир Масленский. Суд признал его виновным по аналогичной статье и назначил четыре года колонии.

В настоящее время в Солнечногорском гарнизонном военном суде Подмосковья продолжается процесс в отношении четвертого фигуранта дела — предположительно действовавший с осужденными заодно начальник 222-го военного представительства Минобороны РФ Андрей Подлесных обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Уголовное дело о хищениях было возбуждено осенью 2022 года.

По версии следствия, фигуранты дела при заключении госконтрактов, связанных с изготовлением составной части тактической ракеты, вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные о себестоимости изделия «для дальнейшего хищения денежных средств».

«Стоимость продукции завышалась в несколько раз. При этом, по некоторым данным, после увеличения объема госзаказа в 2021 году Масленский напрямую со счетов аффилированной организации — соисполнителя гособоронзаказа — начал строить на похищенные деньги гостиницы и особняки в центральных районах Сочи»,— рассказывал источник «Ъ» в правоохранительных органах.

В деле Владимира Масленского и Константина Слинько сумма ущерба превышает 420 млн руб. Лидию Агапову осудили за причастность к одному из эпизодов хищения на сумму 34 млн руб. Все трое признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой. Владимир Масленский и Константин Слинько также предоставили следствию доказательства передачи взятки Андрею Подлесных в размере 12 млн руб., сообщал источник «Ъ-Юг».

АО «Звезда-Стрела» было учреждено в Таганроге в 2004 году, входит в АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"». Специализируется в том числе на производстве частей и принадлежностей для летательных и космических аппаратов.

ООО «Таганрогский литейный завод» — дочернее предприятие АО «Звезда-Стрела» (26% в уставном капитале) и АО «РКБ-Глобус» (74%), специализирующееся на литье чугуна. Находится в Таганроге.

Кристина Федичкина