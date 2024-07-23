Председатели уходят и приходят

В Ассоциации застройщиков Башкирии сменился председатель. Предпринимателя Марата Латыпова, который руководил организацией с момента ее создания в 2021 году, сменил генеральный директор компании «Стройфедерация» Денис Крашенинников. Причины добровольной отставки господина Латыпова не уточняются. Полтора месяца назад, как сообщал «Ъ-Уфа», его вместе с директором «Дортрансстроя» Дмитрием Гилимьяновым задерживали для дачи показаний. Господин Крашенинников заявил, что «готов влиться в коллектив и усилить его работу». Опрошенные члены Ассоциации отмечают, что Марат Латыпов отстроил механизмы работы организации, а новый председатель продолжит их совершенствовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ближайшие два года руководить Ассоциацией застройщиков Башкирии будет Денис Крашенинников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Ближайшие два года руководить Ассоциацией застройщиков Башкирии будет Денис Крашенинников

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Генеральный директор ООО «Специализированный застройщик ИСК "Стройфедерация"» Денис Крашенинников назначен председателем Ассоциации застройщиков Башкирии. Соответствующее решение было принято единогласно на заседании членов организации, которое состоялось в минувший понедельник. Срок полномочий председателя — два года.

С момента создания Ассоциации ее руководителем был бенефициар ГК «Дортрансстрой», специализирующейся на дорожном и жилищном строительстве, Марат Латыпов. Почему господин Латыпов досрочно сложил с себя полномочия, в релизе не уточняется.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале июня Марат Латыпов и генеральный директор «Дортрансстроя» Дмитрий Гилимьянов были задержаны сотрудниками УФСБ. Спустя сутки их отпустили.

Ассоциация застройщиков Башкирии — общественная некоммерческая организация, основанная в марте 2021 года. Цель работы — создание благоприятных условий для развития строительной отрасли в республике, выстраивание конструктивного диалога между бизнесом и властью, повышение стандартов качества работы компаний — членов ассоциации и так далее, указано на сайте организации. В ассоциации состоят 26 застройщиков республики.

Денис Крашенинников родился в Уфе в 1975 году. Окончил химический факультет БашГУ, а также МГПУ по специальности «маркетинг и психология». С 2010 года — член совета директоров ГК «Башкирский кирпич». В 2013 году стал директором по развитию и маркетингу ООО «Специализированный застройщик ИСК "Стройфедерация"», а пять лет спустя — генеральным директором компании.

Исполнительный директор Ассоциации застройщиков республики Адель Сайфуллина отметила, что Дениса Крашенинникова «отличает системный подход, компетенция и работа на результат». По ее словам, господин Крашенинников «внес свой вклад в развитие строительного комплекса Республики Башкортостан и развитие стандарта "Умного города"».

«Сформирована хорошая команда ассоциации, я готов влиться в коллектив и усилить ее работу»,— процитировала господина Крашенинникова пресс-служба Ассоциации застройщиков.

Связаться с Денисом Крашенинниковым вчера не удалось. По информации «Ъ-Уфа», он в отпуске за пределами России.

«Ротация — естественный процесс в любой организации. Многое сделано благодаря Ассоциации застройщиков. Главное — сформулированы и приняты всеми участниками рынка прозрачные правила работы. Напомню, что до этого в отрасли был настоящий хаос,— заявил „Ъ“ Марат Латыпов.— Мы как организация никуда не уходим, мы по-прежнему в ряду строителей, которые совсем скоро отметят свой профессиональный праздник».

Заместитель генерального директора ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов отметил, что Марат Латыпов совместно с Адель Сайфуллиной «смогли организовать ассоциацию не как номинальную, а как действительно авторитетную постоянно функционирующую организацию, с помощью которой ведется постоянный диалог власти и бизнеса». «Дениса Николаевича знаю не первый год, он действительно хороший специалист, под его руководством создаются интересные, современные объекты, полагаю, у него все получится»,— отметил господин Камалетдинов.

«Во-первых, я благодарю Марата Максутовича за проделанную работу,— отметил владелец СЗ “Агидель-инвестстрой” Филюс Ишбулатов.— Во-вторых, он никуда не ушел. Он как был одним из учредителей ассоциации, так им и остается. В свое время благодаря ему в организацию вступили многие застройщики, которые до этого относились к ней с недоверием». Говоря о Денисе Крашенинникове, господин Ишбулатов отметил, что он «очень опытный строитель», который в курсе проблемных вопросов отрасли.

«Его учить ничему не нужно. Очень интеллигентный и проницательный, каким и должен быть председатель»,— пояснил собеседник.

Булат Баширов