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Коммерсантъ FM
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Поставки российского СПГ в Китай снизились в I полугодии

По итогам первого полугодия Россия поставила в Китай 3,515 млн т сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $2,066 млрд, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР. По сравнению с показателями данного периода прошлого года поставки снизились на 9,24%.

В первом полугодии 2023 года Китай закупил в России 3,873 млн т СПГ на $2,693 млрд. В течение июня текущего года Китай закупил в России 663,88 тыс. т СПГ на сумму $377,857 млн.

В 2023 году поставки российского СПГ в Китай выросли на 23%. За прошлый год объем поставленного в Китай СПГ составил 8 млн т, стоимость экспорта — $5,2 млрд. В феврале «Газпром» стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай и экспортировал 2,5 млрд куб. м. В мае «Газпром» сообщал, что с начала 2024 года объем поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превысил показатели аналогичного периода 2023 года на 37,4%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран станет сильногазированным».

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