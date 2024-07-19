Экс-депутат Абельцев подозревается в продаже должности помощника депутата

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила детали уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы, бывшего помощника лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Сергея Абельцева. По версии следствия, он пообещал решить вопрос о трудоустройстве на должность помощника депутата за вознаграждение. Накануне «Ъ» сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-депутата по делу о крупном мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абельцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Абельцев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело в отношении Сергея Абельцева возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сегодня, 19 июля, пресс-служба суда сообщила об аресте господина Абельцева на 1,5 месяца, до 17 сентября. По данным «Ъ», заседание по делу прошло накануне.

Следствие считает, что Сергей Абельцев, рассказав ложные факты о своих связях с высокопоставленными лицами Госдумы, пообещал за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве на пост помощника депутата. Кто является взяткодателем по делу — неизвестно. Кому именно господин Абельцев пообещал должность, также не сообщается.

Сергей Абельцев был депутатом четырех созывов Госдумы. Перестал быть депутатом в 2011 году, однако остался в партии. С 2011 по 2022 год был помощником Владимира Жириновского. С апреля 2022-го по ноябрь 2023 года занимал должность исполняющего обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. В пресс-службе ЛДПР РБК заявляли, что Сергей Абельцев «давно в жизни партии не участвует».