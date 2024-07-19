«Ведомости»: Citibank с 1 августа остановит конвертацию расписок компаний из РФ

Американский Citibank уведомил держателей депозитарных расписок пяти российских эмитентов о закрытии книги заявок на конвертацию расписок в акции с 1 августа. Конвертация расписок прекратиться после окончания рабочего дня по нью-йоркскому времени, говорится в сообщении для клиентов, с которым ознакомились «Ведомости». Причина такого решения — введение США санкций в отношении Мосбиржи.

Citibank — банк—депозитарий расписок ЛУКОЙЛа, En+ Group, «Татнефти», «Ростелекома» и «ФосАгро». О закрытии книги указанные компании были уведомлены 16 июля. Подлинность сообщения «Ведомостям» подтвердил сотрудник крупного российского брокера.

Согласно сообщению Citibank, конвертация расписок останавливается в связи с тем, что 12 июня США ввели ограничения в отношении Мосбиржи и входящих в ее группу Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра. Из-за введенных санкций Citibank не может обрабатывать запросы на отмену в отношении российских программ депозитарных расписок начиная с 1 августа, говорится в сообщении организации.

Citibank также сообщил, что организация имеет право приостановить конвертацию раньше в случае «непредвиденных событий». К таковым в организации отнесли введение новых санкций. Конвертация может быть остановлена раньше также в том случае, если банк-депозитарий по российскому законодательству не сможет проводить сверку данных о бумагах при автоматической или принудительной конвертации расписок без согласия Citibank.

Инвесторам, желающим аннулировать свои расписки, Citibank рекомендовал как можно скорее инициировать этот процесс. «Не может быть никакой гарантии, что держатели смогут аннулировать свои расписки и получить акции до того, как книги по такой программе будут закрыты для аннулирования»,— говорится в сообщении организации. В нем отмечается, что процесс аннулирования расписок может занять длительное время из-за сбора и доставки различных документов.

Подробнее о последствиях санкций против Мосбиржи — в материале «Ъ» «Санкции без обмена».