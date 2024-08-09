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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 58 лет заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину

Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы, заслуженный строитель РСФСР Владимир Ресин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович! Примите самые искренние поздравления! Ваша работа на посту заместителя председателя правительства, а также кураторство стратегически важных для безопасности России Крыма, Севастополя, Херсонской области, Запорожья и Донбасса — это бесценный вклад в развитие нашей страны, в восстановление и поддержку ее новых регионов. Ваши абсолютная компетентность во всех нюансах градостроительства, профессионализм и неукротимая энергия в реализации крупнейших инфраструктурных проектов служат примером для других. Вы не боитесь сложных задач, всегда находитесь в гуще событий, и это приносит ощутимые результаты. Благодаря Вашему руководству масштабные проекты реализуются в кратчайшие сроки, создавая комфортные и современные условия для жизни и безопасности граждан. В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Ваша энергия, целеустремленность и трудолюбие всегда находят отклик в сердцах людей и способствуют дальнейшему развитию и процветанию России. Пусть каждый день приносит Вам новые победы, а Ваши планы и идеи всегда воплощаются в жизнь!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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