Володин рассказал, как ужесточат миграционное законодательство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законопроектах, направленных на регулирование миграционной сферы. По его словам, сейчас нижняя палата парламента рассматривает 25 таких проектов закона, 23 из них были внесены депутатами. Также он анонсировал три новых инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Вячеслава Володина, на следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроекты о режиме высылки мигрантов, которые незаконно находятся в России. Документ предполагает упрощение процедуры принятия решения об их высылке и создание реестра депортированных. Также нижняя палата парламента должна рассмотреть законопроект, ужесточающий требования к продаже сим-карт для иностранцев.

Как сообщил спикер, Думой разработаны три новых законопроекта:

об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции;

о внесудебной блокировке ресурсов, которые продают поддельные документы для оформления миграционного статуса;

о полном запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств — а значит, их решение необходимо искать совместно»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы отметил, что ужесточение контроля за незаконной миграцией будет рассматриваться совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом и правительством. Госдума направила им запрос о предоставлении своих предложений по этому вопросу. «Это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений по этому вопросу»,— объяснил он.

По данным МВД, в январе—июле 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан. В 2023 году, по данным ведомства, за пределы России было выдворено около 110 тыс. лиц, что почти в два раза превышает показатели предыдущих лет.

Подробнее о миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «Зачем они нужны, эти товарищи?».

Милена Костерева