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Коммерсантъ FM
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США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в ФРГ

Госдеп: США будут следить за шагами России по РСМД

Власти США обеспокоены возможным ответом со стороны РФ на размещение американских дальнобойных ракет в Германии, заявил зампредставителя Госдепа Ведант Патель. Он пообещал, что США будут следить за действиям России, касающимися ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство»,— сказал господин Патель на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

США приступят к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году, среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения (пока в неядерном оснащении). Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил это в том числе мерами по «предотвращению войны». МИД России допустил развертывание ядерных ракет в ответ.

О планах США — в публикации «Ъ» «Ракеты просят огня».

Лаура Кеффер

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