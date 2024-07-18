МИД России допустил развертывание ядерных ракет в ответ на американские в ФРГ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение ракет США на территории ФРГ. По его словам, Москва будет реагировать способом, который считает наиболее приемлемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе (Калининградской области.— ''Ъ''), значит, мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым»,— заявил господин Рябков журналистам.

России необходимо рассмотреть несколько возможных вариантов реакции, учитывая совокупные возможности стран НАТО и «внутренние сдержки», добавил Сергей Рябков. «Это не угроза в чьей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы»,— подчеркнул он.

Как сообщал Пентагон, США приступят к размещению в Германии ракет средней и меньшей дальности в 2026 году, среди них — зенитные ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения (пока в неядерном оснащении). Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил это решение обеспечением безопасности страны и мерами по «предотвращению войны».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракеты просят огня».