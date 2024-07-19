ВЦИОМ: 81% россиян не испытывают негатива к людям других национальностей

Большинство россиян не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей и к приезжим из других стран. Об этом заявил глава департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов со ссылкой на результаты опроса. Он был проведен в июле среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Утверждается, что 50% респондентов «заявили о безусловной оценке, что они не испытывают негативных эмоций». 81% не испытывают неприязни и к тем, кто приехал из других стран. Безусловно такого чувства нет у 45%, еще 36% заявили, что «скорее не» испытывают неприязни.

79% участников опроса оценили отношения между людьми разных национальностей как доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные. «Порядка 60% в ходе нашего исследования заявили о том, что многонациональный статус России делает ее сильнее. Противоположной позиции придерживается всего 7% россиян»,— сказал господин Мамонов.

При этом он убежден, что у россиян есть запрос на ужесточение миграционной политики. По словам социолога, фиксируется невысокий уровень индекса напряженности межнациональных отношений, который на сегодняшний день составляет около 20%.

МВД подготовило законопроект о расширении оснований для выдворения мигрантов. В ведомстве уверяли, что инициатива направлена на охрану общественного порядка и безопасности. По данным СКР, в России увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами и лицами без гражданства.

Подробнее о исследовании настроений россиян — в материале «Полное непротивление сторон».

Лаура Кеффер