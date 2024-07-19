Полное непротивление сторон

В четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Межнациональное единство как основа развития России». Исследователи убедились — и убедили друг друга в том, что межнациональные коммуникации среди россиян хорошо развиты, а уровень принятия гражданами мигрантов из других стран высок, что обусловлено российскими цивилизационными особенностями. Нарушить эту дружескую атмосферу пытаются недоброжелатели нашей страны, а СМИ и общественность нередко берут в фокус отдельные негативные происшествия с мигрантами, создавая иллюзию их повсеместности, считают в ЭИСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мамонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Состояние межнационального диалога в России позитивно оценивают сами граждане, сообщил представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов: отношения между людьми разных национальностей по месту проживания называют доброжелательными либо как минимум бесконфликтными 79% граждан, противоположные оценки дают только 17%. 81% россиян, согласно замерам ВЦИОМа, не испытывает негативных эмоций к представителям других национальностей, находящимся поблизости. Конфронтационные показатели несколько выше в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, аккумулирующих значительное число мигрантов. Однако это, по словам господина Мамонова, не противоречит общему «высокому уровню межнациональной консолидации»: «Сегодня в массовом сознании присутствует осознание преимущества России, связанного с ее многонациональностью: порядка 60% опрошенных заявили, что такой статус делает Россию сильнее».

С завидным спокойствием россияне принимают и мигрантов, следует из данных ВЦИОМа: «81% респондентов заявили, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран»,— рассказал Михаил Мамонов. Высокий уровень терпимости россиян, по словам эксперта, обусловлен пониманием, что «люди оставляют свою родину не от хорошей жизни», позитивной оценкой вклада приезжих работников в отечественную экономику и «российской традицией социального принятия людей разных национальностей». «Это не значит, что проблем нет, особенно с мигрантами»,— подчеркнул социолог.

По его словам, исследователи фиксируют наличие запроса на ужесточение миграционной политики. В этой сфере россияне хотят наличия жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и условий коренного населения, неизбежности наказаний за правонарушения.

Царящая атмосфера межнационального согласия — цивилизационная особенность России, считает политолог Владимир Шаповалов: «Вся история нашей страны — это доказательство того, что тот уникальный цивилизационной опыт, цивилизационная форма, в которую отлита Россия, основаны на единстве и многообразии».

По мнению советника главы Федерального агентства по делам национальностей Айказа Микаеляна, помимо рациональных и исторических факторов, в пользу межнационального согласия говорит и «некий иррациональный ценностный подход»: «Ценность не всегда нами воспринимается с точки зрения прагматики, выгоды и даже логики, ценность чаще всего то, что эмоционально нами принимается»,— объяснил эксперт. Ценность межнационального диалога он сравнил с любовью к родине и уважением к старшим. Впрочем, диалог имеет и чисто прагматические преимущества, оговорился господин Микаелян: «Человек развивается в этом диалоге, формирует свое сообщество, круг».

Геополитические противники России не дремлют и пытаются создать точки раскола «в нашем дружном обществе», предупредил политолог, член Общественной палаты Александр Асафов.

В последнее время атаки приобрели отчетливый характер, согласился директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, и это, по его мнению, требует «системного ответа со стороны государства и гражданского общества». «Необходимо активно работать над проявлением агрессивной ксенофобии, радикального национализма как на идеологическом, так и на бытовом уровне»,— призывает он.

Другой важный тематический аспект — особенности «работы информпространства» и общественного восприятия, указал Александр Асафов: «То, что попадет в фокус журналистов, блогеров, начинает обсуждаться экспертным сообществом, на какое-то время затмевает всю повестку, но совершенно не обязательно, что это связано с реальной жизнью,— рассуждал эксперт.— "Линза СМИ" навелась особым образом — и для нас становится выпуклой определенная проблематика». Внимание аудитории при этом обычно привлекают эмоционально заряженные негативные новости, добавил политолог: «Назначить виноватых, поискать негативные обстоятельства — это привлекает внимание обывателя».

Григорий Лейба