Покуда смерть не разорит нас

Как стало известно “Ъ”, Верховному суду РФ (ВС) предстоит решить, является ли соглашение о пожизненных выплатах $10 тыс. в месяц бывшей супруге алиментным и позволяет ли запустить банкротство из-за долгов по нему. Вопрос возник в рамках дела о несостоятельности гражданина Чехии Роберта Выбирала, за оставшееся имущество которого в РФ спорят его бывшая жена и мать внебрачных детей с требованиями на 100 млн и 1 млн руб. соответственно. Арбитражные суды решили, что договор о пожизненных алиментах не противоречит закону и имеет силу исполнительного листа, что не требует отдельного просуживания этого долга. Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что такие соглашения между супругами могут заключаться с целью отодвинуть от имущества должника других кредиторов, включая банки и ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Случай, когда банкротное дело было начато из-за долга по алиментам бывшей супруге гражданина-должника, все опрошенные “Ъ” юристы назвали первым известным в российской практике. Правомерность возбуждения дела о несостоятельности на этом основании будет проверять ВС.

Безбрачные алименты и внебрачные дети

История началась в 2003 году, когда гражданин Чехии Роберт Выбирал, живший тогда в России, подписал соглашение о выплате после развода пожизненных алиментов своей жене Наталье в размере $10 тыс. ежемесячно (до ее вступления в новый брак), нотариально его удостоверив. В декабре 2012 года по инициативе Натальи Выбираловой состоялся развод, а в ноябре 2013 года пристав по ее требованию возбудил исполнительное производство о взыскании алиментных выплат с бывшего супруга, указав, что нотариально заверенное соглашение об алиментах имеет силу исполнительного листа.

Господин Выбирал пытался обжаловать решение пристава, но безуспешно. Не получилось у него оспорить и само алиментное соглашение — суды в 2015–2018 годах отклонили иски о признании договора недействительным, о его расторжении и о снижении суммы выплат. В 2023 году Наталья Выбиралова подала заявление о признании бывшего мужа банкротом, к тому моменту сумма невыплаченных ей алиментов достигла 100,7 млн руб.

Это требование оспаривает Анастасия Денисова, мать двух внебрачных несовершеннолетних сыновей Роберта Выбирала. Дети тоже претендуют на алименты, правда, гораздо более скромные — их общая сумма составила 1,1 млн руб. исходя из 10 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка по решению суда. Господин Выбирал в 2017 году подписал и нотариально заверил соглашение об увеличении алиментов на детей от Анастасии Денисовой до €10 тыс. в месяц каждому до их совершеннолетия.

Но по иску бывшей жены Никулинский райсуд Москвы в 2018 году признал соглашение ничтожным, усмотрев в нем злоупотребление правом с целью ущемить права экс-супруги.

Сам Роберт Выбирал сейчас в России не живет, на заседания суда не являлся, а уведомления ему направляли по последнему известному адресу в Москве. Возражая против его банкротства по заявлению бывшей жены, Анастасия Денисова привела ряд аргументов. Она считает, что нотариус ошибочно заверил соглашение, поскольку основания для выплаты таких алиментов не предусмотрены Семейным кодексом РФ (СК). По ст. 90 СК алименты полагаются бывшей жене в период беременности (наступившей в браке), бывшему супругу, ухаживающему за малолетним ребенком или ребенком-инвалидом, либо нуждающемуся супругу в случае его нетрудоспособности или достижения пенсионного возраста вскоре после развода.

В связи с этим госпожа Денисова полагает, что добровольные пожизненные алименты нельзя приравнивать к обязательным по закону алиментам. Действия Натальи Выбираловой она считает злоупотреблением правом, а соглашение от 2003 года — недействительным. Кроме того, Анастасия Денисова заявляла, что признание выплат экс-супруге алиментами нарушит права несовершеннолетних детей должника, так как из имущества в РФ у Роберта обнаружилась только земля площадью 3 тыс. кв. м в Подмосковье. Дело в том, что алименты относятся к первой очереди реестра и при пропорциональном погашении, если требования бывшей супруги законны, детям достанется лишь 1%.

Арбитражные суды трех инстанций ее возражения отклонили, отметив, что райсуды отказались расторгнуть или отменить соглашение от 2003 года по искам Роберта Выбирала. В арбитражных решениях упоминается также отсутствие сложившейся на тот момент практики и ссылка на ст. 421 Гражданского кодекса РФ о том, что стороны свободны в заключении договора. По мнению судов, соглашение о пожизненном содержании бывшей супруги имеет силу исполнительного листа, поэтому они запустили банкротство, ввели процедуру реструктуризации долгов в отношении Роберта Выбирала, включив в первую очередь реестра кредиторов требования его бывшей жены на 100 млн руб.

Не согласившись с этим, Анастасия Денисова обратилась с жалобой в экономколлегию ВС (копия имеется у “Ъ”). В ней говорится, что отнесение в первую очередь реестра кредиторов долга перед Натальей Выбираловой, «совершеннолетней, дееспособной и трудоспособной женщиной», «исключает возможность погашения задолженности» по алиментам на несовершеннолетних детей должника. Соглашение о выплате содержания экс-супруге «ошибочно» квалифицировано как алиментное, поэтому требует просуживания долга по нему, говорится в жалобе. Помимо этого, заявительница указывает на противоположные выводы судов общей юрисдикции по спорам, связанным с соглашением 2003 года.

В частности, Пресненский райсуд Москвы в феврале 2015 года признавал, что Наталья Выбиралова не относится к тем лицам, в отношении которых у бывшего супруга могут возникнуть алиментные обязательства в силу положений ст. 90 СК.

ВС 12 июля зарегистрировал жалобу, пока решение по ней не принято. «Это уникальный для российской практики случай, и важный вопрос, подлежит ли судебной защите в банкротстве требование бывшей супруги по нотариальному соглашению о бессрочных выплатах ежемесячного содержания, ошибочно названного алиментами»,— заявил “Ъ” Антон Бабенко, партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн», представляющего интересы Анастасии Денисовой. Представитель Натальи Выбираловой не ответил на запрос “Ъ”.

Добровольно, нотариально, пожизненно

В российской практике это первое известное дело о банкротстве, начатое из-за долга по алиментам. «Я давно мониторю банкротную практику, но не припомню таких случаев, хотя закон в целом позволяет это сделать»,— рассказывает адвокат Case by Case Юлия Михальчук. В деле два ключевых вопроса. Во-первых, законно ли соглашение о пожизненном содержании бывшей супруги без обязательных к тому оснований из СК. Во-вторых, относятся ли эти выплаты к алиментам и позволяют ли банкротить задолжавшего супруга без просуживания долга. Эти вопросы дискуссионные, обширной практики по ним нет.

Партнер КА «Юков и партнеры» Сергей Сорокин поясняет, что «соглашение об уплате алиментов — это самостоятельное основание для таких выплат», помимо тех, что установлены в СК.

Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает возможным заключить соглашение о пожизненных алиментах супруге, поскольку в законодательстве нет запрета на взятие на себя таких обязательств. Соглашение об алиментах может быть заключено в случаях, не предусмотренных СК, «по обоюдному согласию супругов», а добровольно взятые на себя обязательства тоже должны исполняться, соглашается партнер КА Pen & Paper Екатерина Тягай. По словам госпожи Тягай, «любое нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа». «У нотариального договора особенная повышенная сила, не требующая доказывания в судебной процедуре. Если бы не было нотариального соглашения, то бывшей жене было бы практически невозможно добиться таких выплат на содержание»,— объясняет Юлия Михальчук.

При чем здесь банкротство

Поскольку супруга и так могла взыскивать деньги через приставов, то цель запуска банкротства, возможно, в том, чтобы оспорить какие-то сделки по отчуждению и сокрытию имущества должника, допускает старший юрист банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Олег Карьков. Преимущества кредитора по алиментам в том, что такие долги относятся к первой очереди и погашаются раньше других обязательств банкрота, в том числе перед банками и ФНС.

Более того, уточняет господин Карьков, по завершении банкротства оставшиеся непогашенными суммы по алиментам не списываются.

С учетом такого статуса алиментов соглашения о них могут быть инструментом противодействия иным кредиторам. «Встречались случаи, когда должники в сговоре со своими женами подписывали соглашения, обязуясь львиную долю своих доходов выплачивать в качестве алиментов на детей»,— говорит госпожа Михальчук. По ее словам, такие сделки и выплаты можно оспорить, если кредиторы гражданина докажут в суде, что это «нарушает их права и причиняет серьезный вред необоснованно высокой суммой».

Анна Занина, Ян Назаренко