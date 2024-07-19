Из свежей почты

Элина Сагитова, 10 лет, детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, требуется лечение. 137 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 24 тыс. руб.

При рождении Элина перенесла кислородное голодание, кровоизлияние в мозг. Ей диагностировали детский церебральный паралич, эпилепсию. С двух лет дочка проходит в медцентрах реабилитацию и сейчас может сидеть с опорой, ползать. Не стоит и не говорит, но речь понимает. Я узнала об Институте медтехнологий (ИМТ, Москва), где помогают детям со сложными диагнозами. Элину готовы принять на лечение, но оплатить его я не в состоянии. Эльвира Сагитова, Челябинская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы проведем обследование и подберем Элине программу лечения для восстановления мышечного тонуса, укрепления мышц, развития мелкой моторики и речи, увеличения двигательной активности».

Адиль Котиев, 12 лет, изолированная расщелина нёба, сужение челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 175 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Общество помощи русским детям внесло 170 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 119 169 руб. ООО «Вайнстайл» — 20 831 руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 24 тыс. руб.

Адиль родился с расщелиной нёба, при кормлении захлебывался молоком и задыхался. Врачи в Москве закрыли расщелину, потом провели ортодонтическое и стоматологическое лечение — с его оплатой помог Русфонд. Сейчас у Адиля остается нарушение прикуса, необходимо лечение для расширения верхней челюсти. Но оплатить его мы не в силах, и я вновь прошу вашей помощи. Фатима Котоева, Ингушетия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Адилю необходимо продолжить ортодонтическое лечение обеих челюстей с помощью несъемных аппаратов для расширения верхней челюсти, выпрямления зубных рядов и создания контакта между ними».

Арина Филиппи, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 220 063 руб.

Внимание! Цена операции 354 063 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 75 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 29 тыс. руб.

Когда Арине исполнился год, у нее обнаружили дефект межпредсердной перегородки, сказали, что дочку придется оперировать, но экстренного вмешательства пока не требуется. С тех пор мы жили надеждой на чудо — вдруг дефект закроется сам. А в апреле этого года выяснилось, что откладывать операцию нельзя, иначе не избежать тяжелых осложнений. Кардиологи из Томска берутся провести ее щадящим способом, без вскрытия грудной клетки. Но средств для оплаты операции у нас нет. Помогите, пожалуйста! Ольга Филиппи, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Арины дефект межпредсердной перегородки, начальные признаки легочной гипертензии. Требуется эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. После щадящей операции девочка быстро восстановится и окрепнет».

Катя Колесниченко, 16 лет, детский церебральный паралич, требуется электрический подъемник. 114 059 руб.

Внимание! Цена подъемника 141 059 руб. Телезрители ГТРК «Дальневосточная» соберут 27 тыс. руб.

В год Кате диагностировали детский церебральный паралич. С помощью регулярной реабилитации она многого добилась: научилась сидеть, стоять у опоры, передвигаться с костылями. Чтобы дочка лучше ходила, ей провели ортопедическую операцию, но стало, наоборот, хуже: колени выгнулись назад. С тех пор Катя передвигается только в коляске. Сейчас дочка весит 60 кг, и у меня нет сил посадить ее в ванну. Пожалуйста, помогите купить электрический подъемник! Я ухаживаю за Катей, муж перенес два инфаркта, пенсия маленькая. Оксана Колесниченко, Хабаровский край

Невролог Детской городской поликлиники №24 Ольга Козлова (Хабаровск): «Для облегчения ежедневных бытовых и гигиенических процедур Кате нужен специальный электрический подъемник. С его помощью родители смогут пересаживать девочку с кровати на коляску и с коляски в ванну».

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