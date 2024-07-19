Главные анонсы 19 июля

В рамках российского председательства РФ проведет заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС.

В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН вынесет заключение касательно действий и политики Израиля на территории Палестины.

В Липецке облсуд проведет первое заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

Будут приостановлены расчеты по картам UnionPay Россельхозбанка за рубежом.

В Белоруссии будет введен безвизовый режим въезда для граждан 35 стран Европы.

В Страсбурге (Франция) новый состав Европарламента соберется на свою первую пленарную сессию.

В Белграде (Сербия) пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Сербии Александром Вучичем.

В Дублине (Ирландия) состоится рабочий визит президента Молдавии Майи Санду.

В Мадриде суд заслушает показания супруги премьера Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую заподозрили в возможном использовании связей и коррупции.

В Новороссийске (Краснодарский край) пройдут учения Новороссийской военно-морской базы по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки.

Первый поезд с туристами отправится в КНДР из Приморья.

В России стартует новый сезон Российской премьер-лиги.