Главные анонсы 19 июля
В рамках российского председательства РФ проведет заседание СБ ООН по теме сотрудничества Организации Объединенных Наций с ОДКБ, СНГ и ШОС.
В Гааге (Нидерланды) Международный суд ООН вынесет заключение касательно действий и политики Израиля на территории Палестины.
В Липецке облсуд проведет первое заседание по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.
Будут приостановлены расчеты по картам UnionPay Россельхозбанка за рубежом.
В Белоруссии будет введен безвизовый режим въезда для граждан 35 стран Европы.
В Страсбурге (Франция) новый состав Европарламента соберется на свою первую пленарную сессию.
В Белграде (Сербия) пройдут переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Сербии Александром Вучичем.
В Дублине (Ирландия) состоится рабочий визит президента Молдавии Майи Санду.
В Мадриде суд заслушает показания супруги премьера Испании Педро Санчеса Бегоньи Гомес, которую заподозрили в возможном использовании связей и коррупции.
В Новороссийске (Краснодарский край) пройдут учения Новороссийской военно-морской базы по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением стрельб из артиллерийской установки.
Первый поезд с туристами отправится в КНДР из Приморья.
В России стартует новый сезон Российской премьер-лиги.