Вернулись с рынка кое с чем

Данные о закупках государства и госкомпаний в первом полугодии 2024 года говорят об их адаптации к санкциям и антисанкционному регулированию – открытая их часть продолжает сокращаться. По данным «Контур.Закупки», публичные закупки госкомпаний (223-ФЗ) по итогам двух кварталов увеличили отставание от закупок государства (44-ФЗ) — 4,78 трлн руб. против 5,69 трлн руб. (0,9 млн и 1,9 млн контрактов). Впервые открытые закупки госкомпаний оказались меньше государственных в первом квартале — 2,21 трлн руб. против 2,4 трлн руб. – из-за того, что большая часть закупок госАО оказалась засекречена из-за санкционных рисков (вплоть до сводных данных). При этом данные Минфина указывали и на заметное изменение структуры заказчиков по 223-ФЗ (см. “Ъ” от 2 мая). Закупки госкомпаний заметно сократились и в сравнении с 2023 годом — почти на четверть, с 6,2 трлн до 4,7 трлн руб., количество торгов, наоборот, увеличилось на 6% — с 800 тыс. до 850 тыс. Средняя цена закупки сократилась на 27% — с 7,7 млн руб. до 5,6 млн руб.: заказчики сохраняют в открытом контуре малые закупки и засекречивают крупные.

Объемы госзакупок за год также снизились — с 6,02 трлн руб. до 5,69 трлн руб., число их незначительно выросло — с 1,9 до 1,93 млн, и средняя цена контракта упала с 3,5 млн до 3,3 млн руб. Отметим, что год от года расходы государства только растут, даже в разгар ковида они не падали (менялась их структура). Нынешние же результаты могут объясняться политическим процессом. Решение многих вопросов откладывалось до выборов президента, смены правительства, формирования новых целей развития. Так, начавшееся затем формирование новых планов по развитию инфраструктуры замедлило ход инфраструктурного нацпроекта (см. “Ъ” от 17 июля).

Данные «Контур.Закупки» также подтверждают, что крупнейшая статья госзакупок — строительные работы — за год сократилась на 10%, с 2,9 трлн до 2,6 трлн руб. Траты по другим категориям выросли, однако не смогли компенсировать провал, хотя закупки транспортных средств увеличились сразу на 76%, до 238 млрд руб. Проблемой 44-ФЗ по-прежнему остается рост несостоявшихся закупок (155,9 тыс. в 2023 году и 172,5 тыс. в 2024-м) из-за несоответствия спроса и предложения в госзаказе (чаще всего причина несостоявшихся закупок — отсутствие конкуренции на торгах).

Диана Галиева