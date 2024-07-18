МИД РФ счел недружественным шагом отказ Чехии признавать паспорта без биометрии

Отказ властей Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа — это очередной недружественный шаг страны, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, такое решение затрудняет пребывание в республике российских граждан, в том числе сотрудников диппредставительства. С 3 июля Чехия перестала признавать небиометрические паспорта россиян, их обладателям запрещено находиться на территории страны.

«При этом в Праге прекрасно отдают себе отчет, что вследствие введенного ранее по инициативе чешской стороны численного ограничения состава российского посольства и закрытия двух генеральных консульств возможности по обеспечению в Чехии консульского обслуживания россиян, в т. ч. оформления паспортов нового поколения, сведены к минимуму»,— сказала госпожа Захарова в ходе брифинга (цитата по сайту МИДа).

Представитель МИДа считает, что ответственность за последствия подобных решений лежит на чешской стороне, в том числе и за трудности, возникающие у россиян в связи с этим. Она отметила, что власти Чехии проинформировали российское посольство в Праге о том, что исключением из нового правила стали обладатели небиометрических паспортов младше 15 лет.

В заявлении МИД Чехии от 3 июля говорится, что решение связано с вопросом безопасности, поскольку небиометрический паспорт легче подделать. При этом окончательное распоряжение по этому вопросу пока еще дорабатывается.

Биометрический паспорт — документ с данными отпечатков пальцев и роговицы глаза его владельца. Срок действия российского загранпаспорта с биометрией — десять лет. Паспорт без биометрических данных действует пять лет. Об отказе принимать у россиян небиометрические паспорта в ноябре 2022 года объявила Италия, а в мае 2023-го — Дания.

Ольга Семеновых