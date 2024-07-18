В Минэнерго заявили о «тревожном звоночке» по ценам на топливо

Министерство энергетики РФ слышит «тревожный звоночек» по росту цен на нефтепродукты в крупном опте, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. Цены в мелком опте, который может «потянуть» за собой крупный опт, по данным ведомства, выросли на 5% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости Директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство РИА Новости

«Мы стараемся стабилизировать цены по крупному опту, чтобы они не потянули за собой мелкий опт, который является основным каналом приобретения товара. Если мы продолжим ускоренно его производить и доставлять, то трансляции его в мелкий опт можно не допустить»,— заявил господин Рубцов на круглом столе в Совете федерации. Трансляция велась на сайте верхней палаты.

По словам чиновника, запасы топлива находятся на высоком уровне. Господин Рубцов отметил, что рост стоимости топлива в рознице не превысит целевой уровень инфляции.

«Те, кто покупают продукцию в розничном сегменте, могут не беспокоиться о цене бензина и дизельного топлива: мы идем по дизельному топливу близко к инфляции, по бензину — в два раза отстаем»,— заявил директор департамента.

По итогам торгов сегодня, 18 июля, цена бензина на бирже составила 73,950 тыс. руб. за т. Она вновь обновила рекорд этого года и приблизилась к историческому рекорду, достигнутому 7 сентября 2023 года,— 76,876 тыс. руб. за т.

О росте цен — в публикации «Ъ» «Трудно быть баком».