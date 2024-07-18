Хранителей скреп станет больше

В четверг в Доме союзов прошло заседание Общественного экспертного совета по утверждению духовно-нравственных ценностей (НКО, возглавляемая сенатором Вячеславом Тимченко). Организатором значился комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Эксперты, депутаты и сенаторы обсудили, как утверждать и защищать ценности, написанные, по их мнению, кровью. Они поддержали план правительства, согласно которому на страже ценностей будут стоять экспертные советы при федеральных, региональных и местных органах власти. Называли и другие инструменты, от вузовского курса управления стратегическими коммуникациями до бескомпромиссного выявления «организаторов» субкультуры «фурри».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Тимченко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Вячеслав Тимченко

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года президент утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционно-нравственных ценностей, а в начале июля 2024 года правительство одобрило соответствующий план мероприятий на 2024–2026 годы, включающий, в частности, совершенствование законодательства. На заседании 18 июля Общественный экспертный совет выразил готовность взять на себя координацию работы по реализации плана и разработать методички для экспертных советов, которые правительство предлагает создать при федеральных, региональных и местных органах власти. Еще одна инициатива совета — провести 6 декабря Всероссийскую конференцию по вопросам воспитания гармоничной, социальной, ответственной личности, здоровой семьи и солидарного общества. Все предложения отражены в проекте решения совета, который будет дорабатываться с учетом высказанных на заседании идей.

Участники с воодушевлением делились своими предложениями и философскими воззрениями, неустанно упоминая важность традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ценности эти, по мнению первого заместителя председателя экспертного совета фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Госдуме Натальи Малышевой, «написаны кровью, отработаны тысячелетиями» и содержат «рецепт выживания всего человечества». Она напомнила, что эсеры разработали рекомендации по совершенствованию законодательства о культуре с учетом приоритета традиционных ценностей.

Координатор Общественного совета сенатор Вячеслав Тимченко сообщил, что «наша русская цивилизация переживает очередной этап испытаний на прочность». Чтобы испытания преодолеть, «народ должен объединиться внутри себя на основе традиционных ценностей и объединиться с властью, эти ценности поддерживающей». Сенатор подробно остановился на идее правительства создать систему общественных советов на всех уровнях, предложив включить в их состав представителей гражданского общества и традиционных религий. Отдельно господин Тимченко отметил проекты, связанные с патриотическим воспитанием, в частности, создание экспозиций, посвященных специальной военной операции, на базе федеральных, региональных и муниципальных музеев.

Проректор РАНХиГС Андрей Полосин напомнил об университетском курсе «Основы российской государственности», разработку которого он курировал. Также он сообщил, что в предстоящем учебном году в РАНХиГС и других вузах в рамках бакалавриата и специалитета откроется курс управления стратегическими коммуникациями: «Мы начнем работу по подготовке кадров для обеспечения информационной, когнитивной, психологической независимости в мощнейшем потоке информационного воздействия, которое продолжает оказываться на нашу страну». Господин Полосин отметил, что «если наши оппоненты (в недружественных странах.— “Ъ”) сейчас выпускают около 10 тыс. специалистов ежегодно, то для нас эта цифра, может быть, покажется недостаточной».

Председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) напомнил, что традиционные ценности стали «конституционно охраняемыми» после принятия в 2020 году поправок к Основному закону.

«Наш комитет для себя определил защиту традиционных ценностей как одну из приоритетных задач»,— сообщил господин Диденко. В частности, комитет провел мониторинг реализации указа президента в регионах. Среди новых вызовов безопасности традиционных ценностей депутат назвал все новые и новые «деструктивные молодежные культы» — например, субкультуру «фурри», представители которой «переодеваются в животных, купаются в лужах и нападают на прохожих». По мнению господина Диденко, нужно продумать инструменты, которые позволяли бы быстро выявлять и наказывать «организаторов» таких движений.

Ксения Веретенникова