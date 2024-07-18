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Коммерсантъ FM
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Украина остановила транзит нефти ЛУКОЙЛа в Словакию по «Дружбе»

Поставки нефти от ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Словакию через Украину приостановлены после внесения российской компании в украинский санкционный список, сообщило словацкое Минэкономики. Как пишет Reuters, местная нефтеперерабатывающая компания Slovnaft имеет договоренности с другим поставщиком нефти и обсуждает ситуацию с украинскими партнерами.

«В соответствии с данными словацкого импортера Transpetrol поставки российской нефти в Словакию не были прекращены. Проблема, по сообщению Slovnaft, с конкретным поставщиком — ЛУКОЙЛом»,— говорится в сообщении Министерства экономики Словакии. Отмечается, что у ЛУКОЙЛа есть действующий контракт с венгерской группой MOL на поставку около 4 млн т нефти в год на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Венгрии и Словакии. Россия ежемесячно поставляет около 500 тыс. т нефти на словацкий НПЗ Slovnaft группы MOL, при этом более 50% от этого объема приходится на ресурсы ЛУКОЙЛа.

Представитель Transpetrol Юлия Процикова рассказала ТАСС, что нефть других российских экспортеров, которые пока не значатся в расширенном санкционном списке Украины, без перебоев и по графику поступает на территорию Словакии. Украина в прошлом месяце ужесточила санкции против ЛУКОЙЛа, фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу «Дружба». Компания является крупным поставщиком сырья как в Словакию, так и в Венгрию.

Ограничение транзита приведет, по оценкам Reuters, к недополучению Словакией в июле более 50% нефти, запланированной к прокачке. По данным двух источников, знакомых с ситуацией, прокачка Urals по нефтепроводу «Дружба» в Чехию осуществляются без ограничений, а поставки в Венгрию в июле были снижены лишь незначительно, так как объем ресурсов ЛУКОЙЛа на этих направлениях минимальный. Россия продолжила в 2024 году экспорт нефти в Европу по южной ветке нефтепровода «Дружба» для нужд НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии. Эти поставки были вынесены за рамки санкций Евросоюза, которые запретили импорт российской нефти с декабря 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.

О ситуации на рынке нефти — в публикации «Ъ» «Запасы давят на цены».

Илья Панкратов

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