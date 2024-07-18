Около 80 граммов метадона и гашиша изъяли у 43-летней приезжей в Сочи

В Хостинском районе Сочи сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ОНК) задержали 43-летнюю жительницу Курганинской области, подозреваемую в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

На улице Ялтинской оперативники обнаружили в сумке у женщины свертки с метадоном и гашишем. Экспертиза подтвердила, что найденные вещества являются наркотиками. При дополнительном обыске по адресу временного проживания задержанной полицейские изъяли аналогичный синтетический наркотик, весы и упаковочные материалы.

Общая масса изъятых наркотиков, которые женщина намеревалась сбыть в Сочи, составила около 80 гр. В отношении закладчицы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере). Подозреваемую заключили под стражу.

Мария Удовик

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