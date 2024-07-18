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Коммерсантъ FM
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Искусственный интеллект поможет в выборе лучшего фото для профиля в Tinder

Сервис знакомств Tinder представил новую ИИ-функцию Photo Selector — она поможет пользователям в выборе лучших фотографии для профиля. В компании считают, что Photo Selector сэкономит время при составлении профилей.

Для работы Photo Selector потребуется сделать селфи и предоставить доступ к хранящимся на устройстве фотографиям. Алгоритм с помощью технологии распознавания лиц выберет наиболее подходящие для профиля фотографии. В Tinder утверждают, что личные фотографии не будут загружаться на серверы, а вся работа будет происходить на устройстве пользователя.

В США функция заработает уже в июле, в мире Photo Selector станет доступен всем пользователям к концу лета. Ранее в компании провели исследование, по которому в среднем на добавление фотографий в профиль пользователи тратили 33 минуты.

Евгений Федуненко

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