Петербургский музей «Эрарта» обвинили в пропаганде нацизма

В отношении петербургского музея современного искусства «Эрарта» составили протокол о «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) из-за граффити «Жыве Беларусь!» под картиной белорусского художника Сергея Гриневича «Фестиваль». Материалы дела переданы в Василеостровский райсуд.

О деле сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Согласно его материалам, в начале мая музей выставил картину — «организовал публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». «На четвертом этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета»,— сообщает Дарья Лебедева подробности дела. Эксперты пришли к выводу, что фраза является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием.

При этом, согласно фотографиям из социальных сетей, картина размещена в музее уже не первый год, а фраза с экстремистским высказыванием была написана в сентябре 2020 года. Напомним, тогда в Белоруссии проходили массовые митинги против фальсификаций на президентских выборах, на которых победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Лозунг активно использовался участниками акций протестов.

В 2022 году в Белоруссии слоган, сопровождающийся поднятием правой руки с распрямленной ладонью, и ответ на него включили в перечень нацистской символики и атрибутики.

«Эрарта» публично ситуацию никак не комментировала. На запрос корреспондента «Ъ» в музее пока не ответили.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург