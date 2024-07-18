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Коммерсантъ FM
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В Томской области мигрантам запретят работать в такси, образовании и общепите

В Томской области введут запрет на работу трудовых мигрантов в такси, на городском и пригородном транспорте. Ограничения начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Мазур, ограничительные меры обсуждались на антитеррористической комиссии «при непосредственном участии представителей национальных диаспор».

Иностранцам также запретят работать на производстве продуктов питания и готовых блюд, в розничной торговле (в специализированных и неспециализированных магазинах, а также с телекоммуникационным оборудованием), гостиничном и ресторанном бизнесе. Граждане других стран не смогут работать и в отраслях, связанных с подбором персонала, обеспечением безопасности, а также в сфере общего, среднего профессионального и высшего образования, физкультуры и спорта.

По словам господина Мазура, Томская область будет «развивать кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счет отечественных специалистов».

Как писал «Ъ», сегодня, 18 июля, также стало известно, что в Челябинской области расширили запрет на трудоустройство иностранцев. Аналогичные ограничения в апреле 2024 года ввели власти Новосибирской области.

О том, будет ли ужесточение миграционных законов эффективным, читайте в материале «Мигранты пойдут по всем тяжким».

Александра Стрелкова, Новосибирск

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