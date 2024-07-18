Мигрантам в Челябинской области запретили работать в торговле

В Челябинской области расширили запрет на трудоустройство мигрантов. Решение принято по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список запрещенных для мигрантов сфер внесли 19 видов деятельности, в том числе работу предприятий общественного питания, гостиничный бизнес, оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов, спортивные организации. Также иностранцы не смогут предоставлять персональные услуги, быть наемными работниками в частных домохозяйствах, заниматься творческими профессиями.

С 2016 года в регионе действует запрет для иностранных граждан работать водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона.

Предпринимателям и компаниям, которые работают в перечисленных сферах и сотрудничают с мигрантами по трудовым патентам, нужно отказаться от их услуг до 19 ноября 2024 года. По данным правительства региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих в регионе по патентам (12 732 человека). Всего по этой системе в регионе трудятся 21 тыс. человек, это 1,2% от общей численности занятых в экономике Челябинской области.

О том, будет ли ужесточение миграционных законов эффективным, читайте в материале «Мигранты пойдут по всем тяжким».

Карина Кальярова, Челябинск