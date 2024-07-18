Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мигрантам в Челябинской области запретили работать в торговле

В Челябинской области расширили запрет на трудоустройство мигрантов. Решение принято по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В список запрещенных для мигрантов сфер внесли 19 видов деятельности, в том числе работу предприятий общественного питания, гостиничный бизнес, оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов, спортивные организации. Также иностранцы не смогут предоставлять персональные услуги, быть наемными работниками в частных домохозяйствах, заниматься творческими профессиями.

С 2016 года в регионе действует запрет для иностранных граждан работать водителями городских, пригородных и междугородних автобусов, а также легковых такси на территории региона.

Предпринимателям и компаниям, которые работают в перечисленных сферах и сотрудничают с мигрантами по трудовым патентам, нужно отказаться от их услуг до 19 ноября 2024 года. По данным правительства региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих в регионе по патентам (12 732 человека). Всего по этой системе в регионе трудятся 21 тыс. человек, это 1,2% от общей численности занятых в экономике Челябинской области.

О том, будет ли ужесточение миграционных законов эффективным, читайте в материале «Мигранты пойдут по всем тяжким».

Карина Кальярова, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...