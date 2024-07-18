МЧС: система пожаротушения «Крокуса» не предназначалась для тушения поджогов

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов сообщил, что обязательные требования противопожарной безопасности прописаны без учета терактов и умышленных поджогов. По его словам, требования к таким объектам, как «Крокус Сити Холл», не предусматривают защиту от поджогов.

«Когда был совершен поджог, да еще и с использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости»,— сказал господин Воронов на конференции «Российской газеты» (цитата по ТАСС).

Господин Воронов отметил, что ему до сих пор неизвестно, что применялось для поджога здания концертной площадки: бензин или бензин с маслом, как смесь Молотова.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо мужчин открыли стрельбу по людям и подожгли концертную площадку. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. Потерпевшими признаны 1,7 тыс. человек. Обвиняемые находятся под арестом.

Уголовное дело также возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации «Ъ», фигурантами являются два сотрудника концертного зала.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За "Крокус" обвинили не только террористов».