Орбан заявит на саммите европейских лидеров о необходимости мира на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что у российско-украинского конфликта нет военного решения. Он намерен на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании убедить лидеров других стран в необходимости переговоров между сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Hollie Adams, Reuters Премьер Венгрии Виктор Орбан

Фото: Hollie Adams, Reuters

«Решение этого конфликта невозможно найти на поле боя. Это мое мнение. Решение — на столе переговоров. Я постараюсь убедить их в этом»,— сказал господин Орбан (цитата по ТАСС).

В начале июля Виктор Орбан в рамках «мирной миссии» совершил визит в Киев, Москву и Пекин. После он посетил Вашингтон, где проходил саммит НАТО. По итогам поездок венгерский премьер выступил с предложением к Евросовету о разработке новых подходов в части решения российско-украинского конфликта. Юридическая служба ЕС сочла поездку премьера Венгрии в Москву нарушением договоров объединения.

Какие меры Брюссель вырабатывает в отношении Венгрии — в материале «Ъ» «В ЕС не хотят танцевать венгерку».

Леонид Уварчев