Нет драмы без огня

В прокат вышел фильм Питера Фачинелли и Ника Леона «В плену огня», «основанный на реальных событиях». Михаилу Трофименкову, любителю фильмов-катастроф, этот опус показался пусть безобидной, но катастрофой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лирико-героическое спасение отдельно взятой американской семьи из огненного плена не пошло на пользу фильму

Фото: Lone Star Storytellers Лирико-героическое спасение отдельно взятой американской семьи из огненного плена не пошло на пользу фильму

Фото: Lone Star Storytellers

Фильмы о катастрофах — достаточно редкий по нынешним и так уже катастрофичным временам. Несмотря на то что они концентрируют в себе весомые архетипы: красоту взбесившейся стихии и победоносный поединок ничтожной, но упорной человеческой воли с этой самой стихией.

Все это в фильме в наличии, хотя речь идет, казалось бы, не о таком бедствии, как землетрясение или извержение вулкана. «Всего лишь» лесные пожары, от которых только в США ежегодно выгорают десять миллионов лесных акров.

Сцены пожаров — лучшее, что есть в фильме. Они совмещают и хроникальные кадры, и ненавязчивые спецэффекты, в них, как ни странно, веришь. Облако дыма, вздымающееся над городком Паркером где-то на американском Западе, напоминает атомный гриб над Хиросимой. Обитатели Колберта, что по другую сторону каньона, уверены, что беда до них не доберется, но нет. И вот уже низовой огонь пожирает, перепрыгнув каньон, леса и поля, и с неба сыплются мириады искр, и перепуганные птицы удирают из испепеленных гнезд.

Этим достоинства фильма и исчерпываются. Дальше начинается невыносимое лирико-героическое спасение отдельно взятой американской семьи из огненного плена.

Естественно и никак не раздражает, когда в таком фильме диалоги персонажей сводятся к нечленораздельным выкрикам: «О-о-о, Господи!», или «Осторожно!», или «Чертова машина не заводится!». Если бы звуковая дорожка сводилась только к этим всхлипам, шуму огня и отчаянным переговорам операторов службы спасения, которые при всем желании не могут разорваться на части между всеми, кто нуждается в помощи, фильм был бы скромным, но все же пристойным образцом жанра.

Увы, сценаристы рассказали историю спасения не просто семьи, но образцовой американской семьи, расцвеченную невыносимо образцовыми диалогами, проповедующими самые что ни на есть образцово-традиционные ценности.

Престарелый папа Джордж (Лэнс Хенриксен) — ветеран вооруженных сил. В самые неуместные моменты он вытаскивает на свет старые фотографии покойной жены и тогда еще малого сына Дэйва (Питер Фачинелли). Все плачут.

Клей (Эшер Энджел), сын Дэйва, чемпион школы по бегу, способный умять за вечер по бургеру и в закусочной, и дома. Его спортивный талант не только гарантирует ему стипендию, но и спасет семью в роковую минуту, когда потребуется спринтерский пробег к стоянке спасателей: семья Дэйва будет в тот момент полоскаться на лодке посреди озера, окруженного огненным кольцом.

Дэйв, ну, он Дэйв и есть: простой американский парень с задолженностью по медицинской страховке и незастрахованным домом, который, когда страна-семья попросит быть героем, героем становится, как любой.

Главная же функция его жены Сары (Фиона Дуриф) — беременность на восьмом месяце. Изумительно, что в вышедшем в наш прокат в один день с «В плену огня» фильме Мишель Шумахер «Тебе не убежать» мать главной героини, покаравшая в финале серийного убийцу, тоже беременна на том же сроке. И когда все беды остаются позади, они обе произносят с одной и той же интонацией сакраментальную фразу: «Кажется, у меня воды отошли». После чего все герои посреди огня-пламени или вышибленных мозгов злодея начинают подпрыгивать и ликовать.

Понятно, что, если в первом акте на сцене висит ружье, то бишь героиня беременна, в последнем акте она должна родить. Всеобщее счастье омрачает лишь вопрос, которым сценаристы не задались. На какие шиши Дэйв и Сара со всеми своими финансовыми проблемами и сгоревшей жизнью будут растить долгожданного младенца?