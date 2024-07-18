Исследователи успешно испытали сыворотку, продлевающую жизнь мышей на 25%

Ученые лаборатории британского Совета медицинских исследований (MRC) и Имперского колледжа Лондона установили, что блокировка выработки конкретного белка в организме мыши укрепляет иммунитет животного и продлевает его жизнь на 25%. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Речь идет об интерлейкине-11 (IL-11), белке, который вырабатывается в организме и мышей, и человека. Примерно с 55 лет у человека выработка IL-11 усиливается, уровень белка в тканях и структурах органов повышается. Это ведет к накоплению жира в брюшной полости и печени, к ослаблению мышц, нарушению обмена вещества, в целом к ослаблению здоровья, а все эти факторы являются признаками старения организма.

В ходе исследования ученые вводили мышам антитела, блокирующие выработку IL-11. Еженедельные инъекции вводились животным, начиная с 75 недель их жизни, что примерно соответствует 55 годам человеческой жизни. В результате такие мыши доживали до 155 недель, в то время как обычные мыши живут примерно 120 недель. При этом у самцов продолжительность жизни увеличивалась на 22,4%, у самок — на 25%.

Отличие мышей с заблокированным белком от других мышей очевидно: первые не имеют лишнего веса, более активны, у них гладкая шерсть без седины и проплешин, они лучше слышат и видят. Животные с заблокированным IL-11 практически не умирали от рака, у них редко бывали болезни, вызываемые фиброзами, хроническими воспалениями тканей, ухудшением обмена веществ. Побочных явлений у мышей ученые не выявили.

Авторы исследования считают, что данная методика может оказывать аналогичное воздействие и на человеческий организм. В настоящее время ведутся экспериментальные испытания блокировки IL-11 у людей, однако они не связаны с изучением процессов старения. В них изучается возможность лечения фиброза легких и других заболеваний, связанных с преклонным возрастом.

Алена Миклашевская