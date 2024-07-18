Смольный рассчитывает достичь 100% очистки сточных вод в Петербурге к 2030 году

В Петербурге подвели промежуточные итоги городской программы по прекращению сброса неочищенных сточных вод и реконструкции канализационных сооружений. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в настоящий момент сброс неочищенных сточных вод на территории города сократился на 4,5 млн кубометров в год, а уровень очистки достиг 99,8%.

При этом к 2030 году власти Петербурга планируют достичь 100% очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих в городскую систему водоотведения. Помимо этого, благодаря глубокой биологической очистке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» удалось за последние годы предотвратить поступление в водные объекты 1,5 тыс. тонн токсичных элементов.

В планах Смольного на ближайшие годы — переключить оставшиеся 64 прямых выпуска, в том числе 49 общесплавных и 15 хозяйственно-бытовых. Работы будут проведены в Центральном и Адмиралтейском районах, а также на Петровском и Каменном островах в Петроградском районе.

Напомним, что в Петербурге продолжается строительство второй нитки главного канализационного коллектора на севере города. «Ъ-СПб» писал, что в середине июня на объекте начались тоннелепроходческие работы.

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