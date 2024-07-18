Прокуратура добилась ликвидации незаконной трехметровой свалки в Конной Лахте

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела очередную проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления. По ее итогам было установлено, что на земельном участке общей площадью около 7 га на 3-ей Конной Лахте образовалась несанкционированная свалка отходов высотой более трех метров и общим объемом свыше 14,5 тыс. кубометров.

Как сообщили в надзорной ведомстве, для того, чтобы устранить нарушение, было решено обратиться суд с иском о возложении на правообладателя земельного участка обязанности вывезти отходы производства и потребления. В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящий момент незаконная свалка в Конной Лахте ликвидирована, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти инженерно-строительная компания организовала приемку строительных отходов и мусора вместо установки защитных земляных сооружений и металлических ограждений.

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