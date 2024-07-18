Жильцам разрушенного МКД в Белгороде выплатят 8,1 млн рублей на мебель и технику

Организаторы шоу «Звезды» на телеканале НТВ передали фонду «Святое Белогорье против детского рака» 8,1 млн руб., собранных в рамках благотворительной акции «Белгород, наши сердца — с вами» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Эти средства в виде сертификатов на покупку мебели и бытовой техники уже начали поступать к жильцам дома на улице Щорса, 55а в Белгороде, пострадавшего в результате ракетного удара ВСУ. Об этом сообщили в правительстве региона.

Всего адресную помощь планируют выдать 47 семьям из второго и третьего подъездов, квартиры которых были разрушены. 24 семьи, полностью утративших имущество, получат сертификаты по 150 тыс. руб. на покупку бытовой техники и по 100 тыс. на приобретение мебели. Еще 19 семей должны получить по 100 тыс. руб. на новую мебель, четыре — по 50 тыс. руб. на бытовую технику.

Руководитель фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк рассказала, что сертификаты хотят выдать в течение двух недель. Они будут действительны два года.

Около 12:00 12 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о массированном обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. На улице Щорса,55а в результате прямого попадания снаряда в дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. По данным Минобороны РФ, он был поврежден фрагментами одной из шести сбитых над городом ракет «Точка-У». Около 13:00 произошло повторное обрушение: у частично рухнувшего подъезда обвалилась крыша. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы). По данным МЧС России, в результате обрушения погибли 17 человек. По информации Вячеслава Гладкова, еще 25 человек были ранены.

Об устранении последствий ракетного удара — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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