На пост губернатора Хабаровского края претендуют девять человек

На должность главы Хабаровского края претендуют девять человек, сообщила региональная избирательная комиссия в четверг, 18 июля. Все они выдвинуты партиями, поскольку законодательство региона не предусматривает самовыдвижения. Выдвинутого «Единой Россией» беспартийного врио губернатора 47-летнего Дмитрия Демешина поддержала также и ЛДПР, которая в этот раз своего кандидата не выставила.

Среди выдвиженцев есть представители трех партий, чьи кандидаты участвовали в губернаторских выборах 2021 года. Так, «Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) выдвинула главу регионального отделения и депутата гордумы Хабаровска Михаила Сидорова (47 лет), Партию пенсионеров представит директор управляющей компании Александр Терехов (68 лет), а «Родину» — менеджер торгового ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк (39 лет).

На выборах 2021 года, которые с 56,8% голосов выиграл Михаил Дегтярев (ЛДПР), СРЗП в лице телеведущей Марины Ким получила второй результат (25,4%), а кандидаты от Партии пенсионеров и «Родины» заняли третье и четвертое места (10% и 3,5% голосов соответственно).

Также статус кандидатов получили глава крайисполкома КПРФ, детский омбудсмен региона Петр Перевезенцев (53 года), депутат Госдумы от Приморского края Роза Чемерис (46 лет, «Новые люди»), а также — руководитель центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный (60 лет, «Гражданская платформа»), гендиректор компании «Балтимор-Амур» Сергей Прокопьев (51 год, «Коммунисты России») и менеджер ООО «РусХимАльянс» Андрей Смалис (55 лет, «Казачья партия»).

Выборы губернатора намечены на Единый день голосования в сентябре. До 24 июля претенденты должны представить в крайизбирком подписи глав и депутатов органов местного самоуправления в поддержку своего выдвижения для регистрации — для прохождения так называемого муниципального фильтра.

О том, как кандидаты в губернаторы штурмуют муниципальный фильтр,— в материале «Финалы на четверых».

Эрнест Филипповский, Хабаровск