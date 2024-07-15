Финалы на четверых

В минувшую субботу избирком Оренбургской области зарегистрировал окончательный список кандидатов на должность главы региона. За губернаторское кресло поборются представители четырех партий: «Единой России» (ЕР), «Справедливой России — За правду» (СРЗП), «Новых людей» (НЛ) и «Коммунистов России». Выдвиженцы КПРФ и Партии возрождения России не прошли так называемый муниципальный фильтр. По четыре кандидата также будет на выборах в Санкт-Петербурге, Калмыкии, Сахалинской, Челябинской и, скорее всего, Курской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным оренбургского областного избиркома, из шести претендентов на пост главы региона только четверо предоставили полный пакет документов, необходимых для регистрации. Заручиться поддержкой муниципальных глав и депутатов сумели действующий губернатор Денис Паслер (ЕР), лидер местной ячейки СРЗП Оксана Набатчикова, глава фракции НЛ в оренбургском заксобрании Екатерина Калегина, а также пенсионер Рамиль Гафаров («Коммунисты России»). Почти все они сдали в избирком максимально возможное число автографов — 247 (господин Гафаров предоставил 246).

Напомним, согласно федеральному законодательству, для регистрации выдвиженцу на губернаторский пост нужно заручиться поддержкой от 5% до 10% муниципальных депутатов региона.

В Оренбургской области планка установлена на минимально допустимом уровне, что в абсолютных числах составляет 236 подписей. С учетом установленного законодательством «запаса» претенденты могут сдать до 247 подписей.

Депутат заксобрания от КПРФ Владимир Гудомаров смог собрать только 108 автографов. В начале июля он обратился к Денису Паслеру с призывом посодействовать в сборе подписей, а не найдя поддержки, обвинил действующую областную власть в том, что она якобы запрещает муниципальным депутатам «ставить подписи за выдвижение кандидата от КПРФ». Стоматолог Оксана Родимцева, выдвинутая Партией возрождения России, собрала всего четыре подписи.

Думская фракция КПРФ направила в Центризбирком и Генпрокуратуру депутатские запросы с требованием «разобраться с нарушениями», которые, по мнению коммунистов, были допущены во время подписной кампании в Оренбургской области.

Об этом 10 июля заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, аналогичная ситуация сложилась в Забайкальском крае (там от КПРФ баллотировался экс-зампрокурора края Максим Шипицын), а также в Санкт-Петербурге, где муниципальный фильтр не преодолел первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, в Петербурге на выборах будет четыре кандидата — действующий губернатор Александр Беглов (ЕР), депутат заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев, муниципальный депутат Павел Брагин («Зеленые»), а также лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Несколько кандидатов-самовыдвиженцев, как и господин Кононенко, не смогли собрать необходимые подписи муниципальных депутатов. СРЗП и НЛ выдвигать кандидатов на стали.

В Челябинской области из шести выдвиженцев регистрацию не прошли лидер местной ячейки «Яблока» Ярослав Щербаков и участник спецоперации Владимир Медведев (Партия пенсионеров).

Первый не набрал нужного числа подписей, второй не сдавал их в областной избирком. В результате против действующего губернатора Алексея Текслера (ЕР) поборются депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), депутат заксобрания региона Виталий Пашин (ЛДПР) и самозанятый Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»).

На Сахалине муниципальный фильтр не прошли трое самовыдвиженцев, а четверо кандидатов от партийных структур успешно его преодолели. Это действующий губернатор Валерий Лимаренко (ЕР), а также депутаты областной думы Павел Ашихмин (КПРФ), Вадим Полицинский (СРЗП) и Роман Веденеев (НЛ).

В Калмыкии из пятерых выдвиженцев не сумела преодолеть муниципальный фильтр только руководитель фракции СРЗП в республиканском парламенте Наталья Манжикова.

В результате соперниками действующего главы Бату Хасикова (ЕР) стали бывший вице-мэр Элисты Михаил Намруев (КПРФ), координатор республиканской ячейки ЛДПР Юрий Хрущев, а также замдиректора Элистинской классической гимназии Айса Баянова (НЛ).

В остальных регионах, где на сентябрь намечены прямые выборы главы (всего из 21), этап сбора подписей пока продолжается. Тем не менее уже можно предположить, что и в Курской области в бюллетене тоже будет четыре кандидата: пока среди них значатся врио губернатора Алексей Смирнов (ЕР), а также депутаты облдумы Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР) и Геннадий Баев (СРЗП). Срок подачи документов в курский избирком истекает 24 июля.

В Башкирии из пяти выдвиженцев подписи на проверку предоставили все пятеро, однако зарегистрирован пока только глава республики Радий Хабиров (ЕР).

Этап регистрации там истекает 20 июля. Также по пять человек баллотируются в Ставропольском крае, Волгоградской, Калининградской, Кемеровской и Мурманской областях. В этих регионах срок подачи документов завершается 24 июля.

По данным избиркома Курганской области, из семи выдвиженцев документы пока представили четверо, причем среди них пока нет действующего губернатора Вадима Шумкова (ЕР). Если все претенденты, включая главу региона, пройдут муниципальный фильтр, в бюллетене тоже окажется пять фамилий.

В регионах—лидерах по числу выдвиженцев — Забайкальском (10) и Хабаровском (9) краях — документы для регистрации принимаются до 21 и 24 июля соответственно. И там и там есть претенденты, которые жалуются на сложности с прохождением фильтра. В Забайкалье помимо кандидата КПРФ Максима Шипицына о сложностях со сбором подписей сообщал депутат Госдумы от СРЗП Юрий Григорьев. О «блокировке несогласованных кандидатов» заявлял также бывший спикер гордумы Хабаровска Михаил Сидоров (СРЗП).

Андрей Прах