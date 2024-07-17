Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время телефонного разговора они обсудили развитие российско-саудовских отношений и взаимодействие в рамках ОПЕК+.

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди тем, которые затронули главы России и Саудовской Аравии,— сотрудничество в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также обеспечение стабильности на рынке энергоносителей.

«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Условлено о поддержании контактов на различных уровнях»,— добавили в Кремле.

В последний раз Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд встречались в декабре 2023 года. Тогда президент России посетил Саудовскую Аравию с официальным визитом, чтобы обсудить инвестиции, энергетику и взаимодействие по регулированию ситуации на мировом нефтяном рынке.

Подробнее — в материале «Ъ» «С дружественным рабочим транзитом».

Милена Костерева