Лавров: при Трампе санкций было больше, но диалог между странами продолжался

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет работать с любым президентом США, которого изберет американский народ и который будет готов к равноправному диалогу. Он напомнил, что при Дональде Трампе в отношении РФ вводились санкции, но контакты продолжались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Сергей Лавров

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Мы работали с президентом Трампом, он встречался с президентом Путиным, он меня принимал в Белом доме пару раз. Независимо от того, какие были у него настроения, именно в период президентства Трампа началась санкционная война. Начал ее Обама, справедливости ради скажем, но при Трампе санкций стало больше: и экономических, и дипломатических. Но в тот период, как я уже сказал, шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровнях. Сейчас такого диалога нет»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ.

Министр напомнил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден встречались в 2021 году в Женеве, но контакты на таком уровне прекратились после начала специальной военной операции. Господин Лавров сообщил, что есть контакты на разных уровнях, но «ничего существенного мы там не наблюдаем».

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что Россия готова работать с любым американским президентом. Однако для РФ предпочтительнее Джо Байден, так как он «человек более опытный, прогнозируемый» и «политик старой формации». Пресс-секретарь президента также ранее отмечал, что при господине Трампе в США ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, однако между странами был диалог.

О политических перспективах Дональда Трампа — в публикации «Ъ» «Самый удобный вице-президент».

Леонид Уварчев