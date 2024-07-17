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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:57

В Москве произошел пожар в Центре цифровизации образования

В здании Центра цифровизации образования на Пресне начался пожар. Ему присвоен повышенный ранг сложности. Здание эвакуировали, внутри больше никого нет. Автомобильное движение вблизи здания перекрыто. Для тушения прибыл вертолет К-32 Московского авиационного центра.

«В связи с возгоранием по адресу улица Пресненский Вал дом №1 на время работы оперативных и экстренных служб движение по ней перекрыто»,— cообщил департамент транспорта Москвы.

МЧС сообщило, что к тушению привлечены более 100 человек и 34 единицы техники. «На улице Пресненский вал горит чердачное помещение административного здания. Людей внутри нет»,— уточнило ведомство.

MSK1 со ссылкой на МЧС сообщило, что причины пожара уточняются. На опубликованных в сети кадрах виден густой черный дым, поднимающийся с крыши центра. Площадь пожара — 700 кв. м.

Центр был создан в 2021 году по распоряжению московского правительства. Организация реализует проекты технологической модернизации и развития инноваций в сфере образования столицы.

Лусине Баласян

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