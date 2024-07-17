КамАЗ не выжимает прибыль

КамАЗ резко сократил чистую прибыль по РСБУ в первом полугодии — в 20,3 раза, до 641,1 млн руб. В компании объясняют результаты высокой базой рекордного прошлого года, а также эффектом от роста ставки ЦБ. При этом концерн продолжает наращивать выпуск наиболее новой линейки грузовиков К5. А источники и аналитики указывают на то, что объем госзаказа на грузовики остается высоким, что ограничивает возможность поставок на рынок и, соответственно, маржинальность продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие в производственном цеху ПАО «КамАЗ»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рабочие в производственном цеху ПАО «КамАЗ»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чистая прибыль КамАЗа по РСБУ в первом полугодии упала в 20,3 раза, до 641,1 млн руб., следует из отчетности автоконцерна. Выручка компании снизилась на 14,9%, до 156,3 млрд руб.

В КамАЗе пояснили “Ъ”, что традиционно итоги первого квартала достаточно низкие.

Кроме того, сейчас, помимо высокой базы ажиотажного по спросу 2023 года, на показателях сказывается высокий уровень ставки ЦБ и рост стоимости финансирования, отметили в концерне.

По данным «Автостата», в 2023 году рынок грузовиков свыше 3,5 тонны вырос на 71%, до 143,7 тыс. штук. По итогам января—июня этого года агентство оценивает продажи в этом сегменте в 60,5 тыс. штук. Это на 3,6% ниже, чем годом ранее. Продажи сокращаются в месячном выражении с апреля. Но в июне год к году рынок показал рост на 13,7% (продано 10,7 тыс. штук). Продажи всех марок в топ-5, включая лидера рынка КамАЗ, впрочем, сокращались — за исключением Dongfeng, растущего на низкой базе (на 71%, до 701 автомобиля). Рынок тяжелых грузовиков, как оценивали в КамАЗе, в 2023 году составил рекордные 135 тыс. штук., прогноз на этот год предполагал его сокращение на 18–25% (см. “Ъ” от 13 февраля).

В КамАЗе также отмечают, что концерн наращивает объем выпуска моделей поколения К5, расширяя линейку. «В первом полугодии выпуск этих грузовиков увеличился более чем на 37%,— говорят в концерне.— Также планируется вывод на рынок новых моделей самосвалов К5, что безусловно положительно скажется на доле КамАЗа в сегменте самосвальной техники». С начала года, согласно сообщению КамАЗа, производитель увеличил долю в сегменте магистральных тягачей, «стабильно удерживает» долю в сегменте самосвалов и увеличил долю в сегменте самосвальных полуприцепов.

В 2023 году доля концерна на рынке грузовиков сокращалась, и лизингодатели говорили о более низкой доступности российских марок по сравнению с китайскими. В КамАЗе же указывали, что статистика не отражает «поставки федеральным заказчикам и на новые территории».

Источник “Ъ” на рынке отмечает, что у КамАЗа остается высоким объем госзаказа, что также влияет на возможности поставлять технику на рынок, где маржинальность выше.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что объем госзаказа на грузовую технику, действительно, высокий, а продажи на рынок у КамАЗа сократились за полугодие на 30%. В таких условиях падение выручки логично, отмечает он. В 2024 году аналитик ожидает рынок примерно на уровне 2023 года: «Сдерживающих факторов все еще много, и, как следствие, по итогам шести месяцев падение составляет 4%».

Основным фактором остается высокая стоимость заемных средств и лизинга, добавляет господин Бабанский. Кроме того, в этом году потребители стали более скептически относиться к китайским грузовикам из-за проблем с поставками запчастей, отмечает он: по многим компонентам дилеры нарастили объемы поставок и запасов, но по запчастям, которые приходится заказывать напрямую из Китая, до сих пор есть проблемы.

Ольга Никитина