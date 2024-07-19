Матвея Ладышкова прооперируют в сентябре

12 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю 13-летнего Матвея Ладышкова («Матвеев сон», Наталья Волкова). У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. Ему укрепили бедра и голени растущими стержнями. Сейчас правая голень сильно деформировалась. Требуется операция по замене стержня, но оплатить ее семья не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 107 380 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Ладышков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Матвей Ладышков

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 12 июля 9578 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Саратов», «Орел», «Карачаево-Черкесия», «Хакасия», «Ока», а также 131 регионального СМИ — партнера Русфонда исчерпывающе помогли 15 детям на 31 147 340 руб.