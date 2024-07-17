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В Сочи арестовали 11 детских электромобилей

В Адлерском районе Сочи в ходе рейдовых мероприятий, направленных на пресечение незаконного оказания услуг, арестовали 11 детских электромобилей. Об этом сообщает МЦУ Сочи.

Сотрудники районной администрации совместно с УВД провели проверку на улице Ленина, в ходе которой выявили факты несанкционированной торговли. В результате операции составили протоколы об административных правонарушениях, а также арестовали 11 детских электромобилей.

Мария Удовик

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