Торговым сетям могут запретить взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц первой и второй категории. На сегодня запрет касается продажи отдельных социально значимых продовольственных товаров.

«В настоящее время более 60% куриных яиц реализуется производителями по прямым договорам через торговые сети. Наиболее востребованными являются яйца первой и второй категорий»,— говорится в сообщении пресс-службы ФАС (есть у «Ъ»). Запрет на взимание вознаграждения сократит затраты производителей при поставках продукции, что приведет к снижению цен. Предложение ФАС размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Закон о торговле позволяет включать в цену договора между производителями и торговыми сетями цену вознаграждения. Эту сумму поставщик выплачивает торговой сети за реализацию товаров и она не должна превышать 5% стоимости продукции.

В 2023 году яйца стали самым подорожавшим продуктом в стране — в концу декабря цена на них выросла на 58,87% год к году. ФАС в начале июня прогнозировал «тенденцию к снижению цен» на куриные яйца и мясо птицы. По данным Росстата, в первую неделю июля цены на куриные яйца в среднем по России снизились на 0,5%.

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