Задержан блогер, растоптавший крест и оскорблявший христиан на стриме

В Москве мужчина растоптал православный крест во время стрима. В отношении него возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), сообщает Следственный комитет России (СКР).

Инцидент произошел еще 12 июля. По данным следствия, мужчина транслировал свои действия в прямом эфире в интернете. Его задержали при участии сотрудников МВД по району Дорогомилово. В ближайшее время его должны доставить в следственный отдел на допрос.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», речь идет о блогере Хавиере Ярмагомедове. Он опубликовал видео, на котором топтал ногами подвеску с христианским крестом. Как отмечает Telegram-канал Readovka, во время стрима Хавиер Ярмагомедов также оскорблял христиан.

На ролик обратил внимание депутат Александр Хинштейн, который пожаловался в МВД. Блогер принес извинения за свой поступок, обвинив во всем «провокаторов».

Лаура Кеффер