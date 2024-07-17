Бывший завод Nissan на две недели приостановит производство

«Автозавод Санкт-Петербург» на две недели возьмет корпоративный отпуск, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Он начнется 22 июля и продлится до 4 августа. В пресс-службе завода отметили, что этот корпоративный отпуск плановый. На его время производство автомобилей Xcite будет приостановлено.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в список рекомендованных для использования чиновниками автомобилей добавили модель XCite X-Cross 7, выпускаемую на ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

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