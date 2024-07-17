Суд арестовал замначальника УМВД Махачкалы по делу о крупной взятке

Басманный районный суд Москвы арестовал до 25 августа замначальника махачкалинского управления МВД на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении особо крупной взятки, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что чиновника, который отвечает за безопасность в местном порту, задержали несколько недель назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казбек Мурзаев

Фото: @moscowcourts Казбек Мурзаев

Фото: @moscowcourts

В публикации ведомства говорится, что Казбеку Мурзаеву вменяется в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. По информации «РИА Новости», сумма взятки составила около 13 млн руб. По данным источника агентства, существуют и другие преступные эпизоды, по ним сейчас ведется следствие.

По информации Mash, следствие полагает, что средства фигуранту дела передавали представители компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». В обмен на взятки, по данным следствия, Казбек Мурзаев в течение последних двух лет игнорировал регулярные перегрузы судов. Кроме того, уточняет Mash, во время обыска в доме у фигуранта было обнаружено 4,4 г гашиша, что может привести к возбуждению еще одного уголовного дела.

Ольга Семеновых