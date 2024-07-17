Президент ВАРПЭ: страны Балтии хотят оставить Европу без российской рыбы

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев прокомментировал обвинения в адрес России в промысле рыбы во время сезонного запрета. Он заявил, что страны Балтии хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период запретов голословны. Рыбодобыча в России жестко регулируется, промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого рыболовства»,— сказал Герман Зверев «РИА Новости».

Как добавил президент ВАРПЭ, незаконный промысел пресекается российскими законами. «Заявления о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны и сделаны исключительно для вытеснения России из мирового рыбного хозяйства»,— утверждает господин Зверев.

По его словам, прекращение поставок рыбы из России в Евросоюз вызовет дефицит и повлечет за собой рост цен, на чем выиграют европейские компании. Он также сказал, что введенные ранее ограничения уже показали «хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС».

11 июля Эстония, Латвия, Литва и Швеция призвали Совет ЕС и Еврокомиссию отреагировать на нарушение Россией запрета на ловлю рыбы в Балтийском море во время сезонного запрета. Они утверждали, что действия РФ подрывают усилия по восстановлению истощившихся рыбных запасов.

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