Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед участниками СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил бывшего лидера британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить перед участниками военной операции на Украине. Он отметил, что артисты, выступающие в зоне СВО, с риском для жизни «отдают свой талант родной стране».

«Выбирая между музыкальным творчеством Боно (а я с ним когда-то встречался в 2010-м) и Роджера Уотерса, я бы выбрал последнего. Его стилистика мне просто ближе. И я рад, что он меня не разочаровал. Приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции»,— сказал господин Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

На заседании Совета Безопасности ООН в 2023 году господин Уотерс заявлял, что не считает ввод Россией войск на Украину неспровоцированным. Музыкант также публично выступал против поставок оружия Киеву. В январе 2024-го стало известно о решении звукозаписывающей компании BMG полностью прекратить работу с сооснователем Pink Floyd. Причиной послужили в том числе его высказывания о военных действиях на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Роджер Уотерс теряет контракты».

Лаура Кеффер