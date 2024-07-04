Сельскохозяйственная регенерация

Интенсивное земледелие стало основой развития сельского хозяйства в ХХ веке — теперь сектор АПК внедряет новые подходы, основанные на устойчивом потреблении ресурсов. Независимый эксперт Виталий Шеремет в статье для «Ъ-Review» рассуждает, как новые технологии повлияют на развитие сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сельское хозяйство традиционно рассматривалось как отрасль, обеспечивающая пропитание человека, поэтому и основные открытия в генетике фокусировались на объемах производства — урожайности, надоях, яйценоскости, приплодах. Эти показатели были мерилами успеха, а интенсивные методы ведения сельского хозяйства, ставшие следствием «зеленой революции» второй половины ХХ века, до сих пор являются золотым стандартом АПК.

Оборотной стороной успеха интенсивного подхода стала деградация окружающей среды, проявившаяся в конце ХХ — начале ХХI века. Но растущая продолжительность жизни и меняющиеся предпочтения заставляют потребителей предъявлять новые требования к качеству еды и методам ее производства. При этом остается вопрос, способен ли АПК учесть эти требования и трансформироваться из традиционной в инновационную отрасль на пересечении питания, здравоохранения и сохранения климата.

Базовые потребности

Человечество всегда было обеспокоено доступностью продовольствия, и особенно остро этот вопрос встал в ХХ веке — на фоне индустриализации, урбанизации, грандиозного роста населения. Этот рост и прогнозы спроса на еду для растущего населения настолько напугали научное сообщество, что долгое время были популярны идеи о том, что человечество не сможет себя прокормить. Этим даже оправдывали войны — как инструмент сдерживания количества населения на определенном «разумном» уровне. Достижения «зеленой революции» в значительной мере прекратили эту истерию, доказав, что благодаря современной науке количество еды может быть увеличено кратно.

К сожалению, вопрос голода был решен только в развитых странах. Беднейшие страны до сих пор в значительной мере испытывают проблемы голода и недоедания. Но это скорее следствие военных конфликтов и субоптимального госуправления, чем свидетельство отсутствия возможности прокормить население планеты. Сегодня в мире производится продовольствия из расчета 3500 ккал на человека в день. Но примерно 1 млрд человек в беднейших странах голодают, потребляя менее 1200 ккал на человека в день в течение более года.

Энергетическая ценность — это хотя и основной, но не единственный критерий достаточности и качества еды. При кажущемся благополучии население развитых стран сталкивается с другими проблемами питания. В отчете ФАО по оценке мировых агропродовольственных систем за 2023 год страны Северной Европы и США с большим отрывом лидируют в потреблении ультрапереработанной еды (снеки, газированные напитки, еда быстрого приготовления и т. д). Такие продукты, по оценкам ФАО, не имеют необходимой пищевой ценности и негативно влияют на здоровье.

Безопасность и социальные потребности

Решив проблему голода, развитые общества озаботились проблемой безопасности питания. Стали актуальны вопросы происхождения еды, безопасности цепочек поставок, прослеживаемости от поля до прилавка. Производители еды стали формировать бренды, направленные не только на яркие образы, но и на безопасность еды, доверие потребителей. Усилилась роль надзора за качеством продуктов питания. Развился институт репутации — стали нормой отзывы продуктов питания при малейшем подозрении на нарушение стандартов безопасного производства. Появился запрос на технологии прослеживания, валидации и сертификации продуктов питания. Появилась ценовая дифференциация в зависимости от региона происхождения продукта, методов производства и доставки.

Переход от этапа к этапу никогда не бывает четким. Некоторые тренды зарождаются на стыке этапов, объединяя их и подчеркивая эволюцию потребностей. Пример — органическое производство, направленное на создание устойчивой и экологически чистой системы сельского хозяйства, ориентированной на здоровье людей, животных и окружающей среды. Запрос на органическую продукцию возник как ответ на множество факторов и тенденций. Среди ключевых причин этого явления — рост осведомленности о здоровье как прямой отсыл к потребности в безопасности. С увеличением знаний о влиянии еды на здоровье многие потребители стали искать продукты, которые не содержат синтетических химических веществ, пестицидов и гормонов. Органические продукты благодаря своим природным методам производства стали ассоциироваться с более здоровым и безопасным питанием.

Другими важными причинами успеха органического производства стали экологические проблемы, поддержка местных фермеров и этические соображения. Это уже говорит о социальных потребностях потребителей. Их запрос расширяется от личного интереса к общественному. Происходит осознание роли и ответственности каждого в формировании будущего как нашего непосредственного социума (поддержка местных фермеров и социальная ответственность), так и планеты в целом (внимание вопросам экологии и изменения климата).

Сегодня мы находимся на стыке потребностей продбезопасности, которые не удовлетворены, и социальных потребностей, что подтверждается попытками понять взаимосвязь различных систем — агропродовольственной, здравоохранения и климатической. Новейшие достижения науки позволяют по-новому взглянуть на процесс выращивания еды и оценить влияние АПК на окружающую среду и здоровье человека.

«Ты то, что ты ешь» — выражение, которое приписывают Гиппократу, и сегодня оно активно используется врачами и диетологами. Однако взаимосвязь еды и здоровья гораздо сильнее и глубже, чем еще недавно считала медицинская наука, утверждает доктор Эшли Буркарт в своей лекции для студентов Гарвардского университета. Доктор Буркарт, практикующий гастроэнтеролог, понимая, что еда влияет на микробиом человека, задалась вопросом: а что влияет на еду? Сегодня она является одним из ведущих ученых, изучающих влияние сельского хозяйства на жизнь человека, начиная со здоровья и заканчивая влиянием на окружающую среду.

По мнению Эшли Буркарт, все начинается с почвы, вернее, со здоровья почвы. Действительно, сегодня наука может лучше оценить структуру почвы, понять важность органического вещества (гумус) в процессах водоудержания и развития почвенной микробиоты, а также оценить биологическую активность почвы. Наличие в почве микробов, грибов, дождевых червей является аналогом микробиома человека. Здоровье почвы — это ее способность поддерживать рост растений, сохранять экологические процессы, здоровье животных и людей, а также противостоять эрозии и деградации. Поддержание здоровья почвы требует интегрированного подхода, включающего правильные агротехнические приемы, такие как севооборот, использование органических удобрений, минимизация обработки почвы и контроль эрозии. Совокупность таких агропрактик называется регенеративным (восстанавливающим) земледелием (см. «Ъ-Регенерация» от 16 июня 2023 года).

Восстановление ценности

Регенеративное земледелие фокусируется на восстановлении и улучшении здоровья почвы, что напрямую влияет на качество и питательную ценность выращиваемых продуктов. Помимо отсутствия вредных веществ, ассоциируемых с традиционным сельским хозяйством (пестициды и гербициды), регенеративные практики, улучшая здоровье почвы, насыщают растения необходимыми микро- и макроэлементами, повышая содержание витаминов, минералов и антиоксидантов в продукции. Многие потребители отмечают, что продукция регенеративного земледелия обладает лучшими вкусовыми качествами и ароматом, что также связано с высоким содержанием питательных веществ и отсутствием химических добавок.

Регенеративные практики вызывают живой интерес у потребителей. Ведущие мировые производители продуктов питания, такие как PepsiCo и Nestle, уже заявили миллиардные инвестиции в эту область. По оценкам доктора Буркарт, 50 из 79 крупнейших пищевых гигантов общей капитализацией $3 трлн говорят об интересе к регенеративному сельскому хозяйству в своих ежегодных отчетах. Есть и первые статистически достоверные данные о регенеративных практиках в разных странах. По данным PepsiCo, с их помощью поставщики корпорации из Индии добились 3-процентного увеличения урожайности и 20-процентного снижения выбросов СО2, а поставщики из Таиланда отметили 18-процентное увеличение урожайности и 36-процентное снижение потребления воды, что особенно важно для некоторых регионов России.

Увеличение урожайности и улучшение вкусовых качеств продуктов питания не единственные преимущества регенеративного земледелия. Важной целью является экологическая повестка и сохранение плодородных почв. По данным ФАО, 33% плодородных почв Земли уже деградировали и более 90% могут деградировать к 2050 году, если нынешние методы ведения сельского хозяйства сохранятся. По мнению Эшли Буркарт, переход на регенеративные практики — это не возможность, а необходимость ввиду серьезных последствий интенсивного сельского хозяйства. На долю агросектора приходится 70–90% глобального забора пресной воды, примерно 30% выбросов парниковых газов и 80% вырубки тропических лесов и утраты биоразнообразия, по данным ООН, обобщенным в докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2024 год. Растущее население планеты оказывает чрезмерную нагрузку на агропродовольственную экосистему, что увеличивает риск катастрофических и необратимых последствий для окружающей среды, если производство продуктов питания продолжится традиционными методами.

Несмотря на то что регенеративное сельское хозяйство пользуется широкой поддержкой и считается сегодня основным сценарием развития мирового АПК, массовый переход к регенеративным практикам невозможен без доказанной выгоды для всех участников агропродовольственной экосистемы, в первую очередь для агропроизводителей. В отчете «100 миллионов фермеров» ВЭФ указывает основные барьеры перехода на регенеративные практики. Во-первых, нужны единовременные капитальные инвестиции на замену техники. Во-вторых, на протяжении первых двух-пяти лет доходность производства резко падает. Это не позволяет мечтать о массовом переходе на регенеративные практики без серьезной поддержки потребителей или государства, что обсуждается на ведущих мировых площадках.

Сложившаяся ситуация влияет на привлекательность агросектора как отрасли. С одной стороны, отрасль находится на пороге трансформации, с другой — нет достаточного спроса, который мог бы профинансировать первые масштабные шаги в этом направлении. Заявленный интерес пищевых мейджоров пока не трансформируется в реальные проекты — или они реализуются очень медленно. Как результат, инвесторы здраво оценивают риски и ожидаемо снижают инвестиции в агротехнологии.

На мартовской конференции агростартапов World Agri-Tech Innovation Summit в Сан-Франциско обсуждались возможные пути выхода отрасли из тупика. Объем глобальных венчурных инвестиций в агротехнологии в 2024 году снизился до минимумов за последние шесть лет, согласно данным Agfunder.com. Но среди участников рынка есть консенсус, что технологии являются топливом трансформации, как это уже было с финансами, транспортом и другими отраслями экономики.

Виталий Бузу, один из участников конференции, основатель и директор GreenoSoil AG, агростартапа в области контроля и валидации соблюдения регенеративных практик, отмечает, что средства крупных игроков, зарезервированные под инвестиции в устойчивое сельское хозяйство, пока не доходят до рынка. «Крупные публичные компании объявляют объемные амбициозные планы в своих отчетах ESG, чтобы удовлетворить инвестиционные меморандумы крупных фондов и заручиться поддержкой политиков, а на деле и не думают держать слово. Решением будет аудит обещаний транснациональных корпораций и мониторинг исполнения планов, отраженных в ESG-отчетах. И этим должен заняться регулятор финансовых рынков. Только в этом случае наметится движение капитала и отрасль получит мощный рывок инноваций, для которого уже есть хорошая база»,— полагает он. В свою очередь, Андрей Олейник из «Прогресс-Агро» убежден: «Переход на регенеративное земледелие — затратное, но не слишком занятие. Основное — это частичная замена техники. Большее использование дисков, необходимость приобретения навозоразбрасывателей (как в жидком, так и в сухом виде). Если это делать последовательно, в течение пяти лет на площади 100 тыс. га это можно сделать без особого CAPEX и, что особенно важно, без потери урожайности».

Между тем в отрасли накопилось такое количество проблем, что сохранение статус-кво уже невозможно — АПК будет трансформироваться на фоне старения населения и повышения его информированности. При этом стоимость трансформации в итоге ляжет на плечи покупателей, что еще больше разделит зрелые и развивающие рынки. Появление регенеративных практик лишь в развитых странах не даст достаточного положительного эффекта. Но переход на новый уровень станет возможным, когда искусственный интеллект (ИИ) поможет обработать огромный массив данных и перейти к персональной диете, персональному производству и даже к персональной селекции в не столь отдаленном будущем.

Между тем российские аграрии пока смотрят на такие перспективы со скепсисом. Андрей Олейник говорит, что наиболее важные технологии ИИ уже используются в отрасли: собственные метеодатчики и метеостанции для анализа ретроспективы по осадкам, солнцу и влажности, а также мониторинг состояния полей дронами.

На первом этапе технологии не только позволят выращивать еду под конкретные запросы каждого человека, увязав диету с медицинскими показаниями, но и помогут отслеживать карбоновый след и другие экологические метрики каждого продукта. Это даст возможность и далее корректировать диету населения, чтобы учесть полную стоимость потребления и интересы общества. Развитие технологий позволит снять элитарность с селекции и генетики, резко сократив сроки реализации таких проектов и позволив большему количеству людей реализовать себя, создавая новые проекты и услуги, которые мы пока даже не можем представить.

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